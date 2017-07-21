Kudüs'te Mescid-i Aksa gerilimi! 1 ölü, 150 yaralı var

Mescid-i Aksa'da İsrail'in artırdığı güvenlik önlemleri nedeniyle yaşanan kriz derinleşiyor. İsrail polisinin bugün plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu onlarca kişi yaralandı. Filistinli gençler de polise çöp arabalarını yakarak ve taş atarak karşılık vermeye çalışıyor.

Mescid-i Aksa'nın kapısında başlattığı metal arama dedektörü uygulamasından vazgeçmeyen İsrail hükümeti, 50 yaş altı Müslümanların mescide girişine de yasak getirdi.

İsrail'in Harem-i Şerif'in kapılarına koyduğu elektronik metal arama dedektörleri nedeniyle Kudüs'te gergin bekleyiş sürüyor. Müslüman cemaatin, dedektörlerden geçmeyi reddetttiği aktarıldı.

İsrail'in metal arama dedektörü uygulamasına tepki gösteren Filistinliler, pazar gününden bu yana vakit namazlarını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılıyor.

Bugün getirilen 50 yaş sınırlamasından dolayı Müslümanların Mescid-i Aksa'nın kapısına erişimi de mümkün olamayacak. İsrail polisi Aksa'nın da içinde bulunduğu etrafı surlarla çevrili Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine açılan kapıları barikatlarla kapattı.

İsrail'in Yedioth Ahranot gazetesinde yer alan habere göre, dün gece güvenlik kabinesini toplayarak bir değerlendirme yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan metal arama dedektörlerini kaldırmama kararı aldı.

ŞEHİRDE TANSİYON YÜKSEK

Binlerce polisin görevlendirildiği şehirde tansiyon hayli yüksek. Şehrin üzerinde sürekli polis helikopteri uçarken, birçok noktaya da polis barikatları kuruldu. İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, polisin şehirde ve çevresinde devriye gezerek gün boyunca yaşanabilecek "aksaklıklara" müdahale edeceğini söylemişti.

Cuma namazı için bugün Kudüs'teki tüm camileri kapatarak Aksa'ya gelme kararı alan Kudüslüler ise büyük bir gösteriye hazırlanıyor. İsrail'de farklı şehirlerde yaşayan Müslüman Araplar da bulundukları yerlerdeki camileri kapatarak cuma namazı için Aksa'ya gelme kararı almıştı.