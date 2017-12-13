Kudüs’ün kalbi İstanbul’da atıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dönem başkanı sıfatıyla yaptığı çağrı üzerine, İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul’da Kudüs için toplanıyor. Zirvede, atılacak adımların yol haritası çizilecek. Toplantıya KKTC Cumhurbaşkanı Mustfa Akıncı ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirve dönem başkanı sıfatıyla yaptığı çağrı üzerine İslam dünyası Kudüs için bugün İstanbul'da olağanüstü toplanacak. İslam ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanlarının katılacağı olağanüstü zirvede, ABD'nin Kudüs kararı sonrasında izlenecek yol haritası ele alınacak.

YOĞUN TELEFON DİPLOMASİSİ

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusuyla ilgili yoğun bir telefon diplomasisi başlattı. Erdoğan Papa Francis'in yanı sıra Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Malezya Başbakanı Necip Rezak, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid Sibsi, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Kudüs konusunu görüştü. Erdoğan, bu süreçte Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kudüs konusunda görüş alışverişi yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, telefon diplomasisinin yanı sıra İİT zirve dönem başkanı sıfatıyla üye ülkeleri olağanüstü toplantıya çağırdı. İstanbul'da gerçekleştirilen zirveye katılacak İslam ülkeleri temsilcileri, ABD'nin Kudüs kararına tepkilerini ortaya koyacak. Zirve sonunda açıklanacak sonuç bildirgesiyle bu kararın ardından İslam ülkelerinin atacağı adımlarla ilgili yol haritası belirlenecek.

16'SI LİDER 48 TEMSİLCİ

Zirveye 16'sı lider düzeyinde 48 ülke katılıyor. Gelen liderler arasında; Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Malezya Başbakanı Rezak da bulunuyor. İİT'nin gözlemci ülkesi Rusya da bir temsilci gönderecek.