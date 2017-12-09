Kudüs ve Batı Şeria'da kan döküldü

ABD Başkanı Donald Trump’ın çarşamba üç büyük semavi dinin kutsal kabul ettiği Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararnameyi imzalaması sonrası Filistinli Hamas hareketi tarafından ‘öfke günü’ ilan edilen cuma namazı sonrası başta Kudüs olmak üzere Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde olaylar çıktı. Dün yakından izlenen ilk bölge İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’tü. Burada Eski Şehir’in Şam Kapısı’nda toplanan göstericilere İsrail polisleri müdahale etti. Polis, zaman zaman sert müdahalede bulunurken, bazı protestocular polisin fiziksel şiddetine uğradı. İsrailli atlı polis birlikleri ile göstericiler arasında yer yer kovalamaca yaşandı. Ayrıca İsrail polis helikopteri de Doğu Kudüs üzerinde uçuş yaptı.

Batı Şeria’daki protestolarda eylemciler, Filistin bayrakları ile Mescid-i Aksa’nın fotoğraflarını taşıdı. İsrail askerleri, El Halil kentindeki Bab ez-Zaviye ve Kalkiliyye yakınlarındaki iki belde ile Nablus yakınlarındaki Kusra’da Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Atılan gazdan çok sayıda Filistinli etkilendi. Halk direniş komitesi aktivisti Murad İştivi, İsrail askerlerinin Kalkiliyye yakınlarındaki Kefer Kaddum beldesindeki gösterilere müdahalesi sırasında biri gazeteci 4 Filistinli’nin plastik mermilerle yaralandığını aktardı.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin sert müdahalesinde Gazze’de iki Filistinli’nin öldüğünü duyurdu. Olaylarda 90’dan fazla kişi yaralanırken, 21’inin plastik mermiyle birinin de darp sonucu yaralandığını belirtti. Aynı bölgede bir Filistin göstericinin daha öldüğü bildirildi ancak AFP ajansı Filistin Sağlık Bakanlığı’nın bu haberi doğrulamadığı yazdı.

HUTBEDE KARARA TEPKİ

Mescid-i Aksa’da okunan cuma hutbesinde ise Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı reddedildi. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da, Şeyh Yusuf Ebu Suneyne tarafından okunan cuma hutbesinde, “Mescid-i Aksa’ya bakın, nasıl da hürmeti ihlal ediliyor, baskınlara maruz kalıyor. Ancak zalim uygulamalar ümmetin kuvvet, sebat ve imanını arttırır” ifadelerine yer verildi. İslam dünyasındaki parçalanmışlığa dikkati çeken Şeyh Ebu Suneyne, “İslam dünyası ABD yönetiminin Kudüs ile ilgili aldığı kararına karşı büyük bir öfke içindedir. Bu karar bizim için geçersizdir” dedi.

Kararla ilgili dün acil toplanan BM Güvenlik Kurulu’nda konuşan ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, “ABD hiç olmadığı kadar barış vaat ediyor ve bu hedefimize her zamankinden yakınız” dedi. Haley, diğer ülkelere ‘açıklamalarının ve eylemlerinin tonunu düşürme’ çağrısı yaparken, Trump’ın duyurusunu şiddet bahanesi olarak kullananların ise ‘barış için uygun olmayan ortaklar’ olduğunu belirtti. Trump yönetiminin yeni bir ‘barış planı’ üzerinde çalıştığını söyleyen Haley bu konuda ise bir detay vermedi.

Doğu Kudüs’ü 5 Haziran 1967’de işgal eden İsrail, 1980’de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını “birleşik başkenti” ilan etmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK) ise, 1980’de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail’in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saymıştı.

İSLAM ÂLEMİ AYAKTA

Başta Türkiye ve İran olmak üzere, çoğunlukla Müslümanların yaşadığı birçok ülkede dün cuma namazı sonrası ABD ve İsrail protesto edildi. Cuma hutbelerinde İsrail’e çok sert mesajlar verildi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Amerikan elçiliğinin en az iki yıldan önce Kudüs’e taşınmasının beklenmediğini duyurdu.