Kum Zambaklarına zarar veren firmaya ceza kesildi

İskele Belediyesi’nin Halk Plajı’nda devam eden Otopark ve Festival Alanı Projesi yapımını üstelenen firmaya ceza kesildi. Firmaya, dozerle kum alımı sırasında kum zambaklarına zarar verdiği gerekçesiyle hakkında işlem yapıldı. Kum zambakları koruma altında olduğu için ilgili firmaya asgari ücretin ¼’ü ceza kesildi. Ceza, Çevre Koruma Dairesi tarafından, ilgili firmanın çalışanına, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun huzurunda tebliğ edildi.



BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDULAR

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Çevre Koruma Dairesi İskele Şube Amiri Çağın Coşkuner ile birlikte, kum zambaklarının zarar gördüğü yerde incelemede bulundular. Yapılan inceleme sonrasında, Çevre Koruma Dairesi İskele Şube Amiri Çağın Coşkuner, koruma altında olan kum zambaklarının zarara uğratıldığından ötürü, bölgede işlem yapan firmaya ceza kesilmesine karar verdi. Şayet firma, 15 gün içerisinde cezasını ödemezse, kesilen ceza miktarı 2 katına çıkacak.



SADIKOĞLU: BÖYLE BİR OLAY YAŞANMASINI TASVİP ETMİYORUZ

Bölgede yapılan incemeler sırasında konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konunun bilgisine gelir gelmez ilgili birim ve kişilerle konuştuğunu ifade ederek, sorumluların gereken cezayı alması gerektiğine dikkat çekti. Böyle bir olay yaşanmasını asla tasvip etmiyoruz diyen Sadıkoğlu, geçmişten günümüze, sahilde yapılan tüm düzenlemelerde, koruma altında olan ve nesli tükenmekte olan bitkilere ayrıca özen gösterdiklerini ifade etti. Sadıkoğlu konuşmasının sonunda "biz gerekli hassasiyeti gösteriyoruz, budamalarımızda bile dairelerden ilgili izin ve görüşleri alıyoruz” dedi.

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