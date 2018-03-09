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Kumsal Parkı'nda ÇÖP REZALETİ!

Başkent Lefkoşa'nın merkezinde bulunan Kumsal Parkı çöplüğe dönüştü

09/03/2018

Kumsal Parkı'nda ÇÖP REZALETİ!
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Erol Uysal’ın objektife yansıyan fotoğraflar Lefkoşa’ya yakışmadı.

Parktaki çöplerin boşaltılmaması ve duyarsız insanların attığı çöpler parkı adata çöplüğe dönüştürdü.

Erol Uysal'ın paylaşımı:

Başkent Lefkoşa'da Kumsal Parkı'ndan görüntüler... Parkın doğu tarafından girildiğinde sizi bekleyen manzara bu...Parkın içi temiz olmasına rağmen, her köşede saklı çöp yığınları var. Duvardaki yazılar ve şekillerin ise sosyologlar tarafından incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Fotoğraflar Erol Uysal 





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TAGS: Kumsal Parkı, lefkoşa, park, çöp, haber, kıbrıs
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