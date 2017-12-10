Kumyalı’da Ev Yangını

Kumyalı’da dün gece 00.05 sıralarında Fahri Sesli isimli şahısın, evinin oturma odasında kanepede uyumaya çalıştığı sırada elindeki sönmemiş sigaranın kanepeye temas etmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.



Çıkan yangın sonucu oturma odasında yerde bulunan şilte, kanepe, battaniye, yorgan tamamen yandı.



Fahri Sesli, dumandan rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı ve yapılan tedavisinden sonra taburcu edildi.

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KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI TASARRUFU



Bağlıköy, Kumlutepe mevkiinde dün gece 22.30 sıralarında, A.E.’nin kullandığı araçta polis tarafından yapılan aramada, A.E ve araçta bulunan E.K.’nin tasarrufunda iki av tüfeği ve çeşitli markalarda toplam 110 canlı av fişeğini bulundu.



Polis açıklamasında, silah ve patlayıcı maddeleri yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf edip taşıdıkları tespit edilen A.E ve E.K’nin tutuklandıkları belirtildi.

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KAPLICA’DA BULUNAN CESEDE OTOPSİ…



Kaplıca köyünün Tulumba mevkiinde önceki gün deniz sahilinde bulunan yaklaşık 20-30 yaşlarında kimliği meçhul erkek cesedine otopsi yapıldı.



Polis, Lefkoşa Dr. Bu