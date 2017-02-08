Kumyalı'daki arazi için Galatasaray KKTC'ye çıkarma yapacak

Galatasaray, tesis yapımı için Bafra bölgesinde 2010 yılında verilen ve 2011 yılında iptal edilen arazi için yeniden girişim başlattı.

Florya’daki tesisleri Kemerburgaz’a taşımayı planlayan Galatasaray’ın bir sonraki hedefi KKTC’de Kumyalı bölgesinde denize sıfır olarak kulübe tahsis edilen 150 dönüme tekabül eden araziye tesis kurmak.

2010 yılında Adnan Polat tarafından kulübe kazandırılan ve dönemin KKTC Dışişleri Bakanı Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hüseyin Özgürgün, tarafından onaylanan arazi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.Sarı-kırmızılı yönetim tarım arazisi olduğu için tahsisi 2011 yılında iptal edilen arazi ile ilgili sürpriz bir hamle yaptı. Nisan 2016’da Başbakan olarak göreve gelen Hüseyin Özgürgün’le (UBP) arazinin yeniden tahsisi için bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, KKTC’nin üzerindeki sportif ambargonun da kaldırılması için projeye olumlu baktığını Dursun Özbek’e iletti.Bu gelişmeler üzerine Galatasaray yönetiminden bir heyetin önümüzdeki hafta içinde KKTC’ye gelerek Başbakan Hüseyin Özgürgün ile yeniden görüşme yapacağı ve arazi tahsisi için çalışmaları başlatacağı öğrenildi.