Kundakçılar cezaevinde

Ülkede büyük infiale neden olan ve bir gecede onlarca aracın yakıldığı olaylarla ilgili “azmettirici” olarak mahkemede aleyhine ifadeler verilen Enver Bahçeciler kayıp, kundaklayanlar ise cezaevinde

KUNDAKÇILARI CEZA ALDI: Özmerhan Finans’ı kundakladıkları gerekçesiyle uzun süredir mahkemeleri devam eden Evren Baysal ve Adem Bağlars suçlu bulundu. Baysal 9 yıl, Bağlars ise 7 yıl hapis yatacak. Kundakçılar cezaevine gönderildi

CEZALARINI BİRLİKTE ÇEKECEK: Adem Bağlars, geçtiğimiz gün tamamlanan Opel Plaza davasından da 7 yıl hapse mahkum olmuştu. Bağlars her iki cezayı birlikte çekecek. Opel Plaza’nın kundaklanmasında Ozan Ögeyik ile Eren Baysal da 8’er yıl hapse mahkum olmuştu

BAHÇECİLER NEREDE: Hem King Outo, hem de Opel Plaza kundaklamalarında işyeri sahiplerince aleyhine, “azmettirici olduğu yönünde ifadeler bulunan” Enver Bahçeciler memlekette olmadığı için yargılanamadı. İstanbul’da olduğu öne sürülen Bahçeciler’in suçlu olup olmadığı, adaya dönüp yargılanırsa ortaya çıkacak

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da 2016 yılı Şubat ayında üç iş yerinin eş zamanlı kundaklanması davasında, Özmerhan Finans isimli iş yerini yakmak suçundan yargılanan Evren Baysal ve Adem Bağlars aleyhindeki dava dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekleyen Baysal ve Bağlars, başkanlığını Ömer Güran’ın yaptığı, Yargıç Meltem Dündar ve Yargıç Gökhan Asafoğulların’dan oluşan heyet huzuruna çıktı.

Karar duruşmasında, sanık avukatı Mustafa Asena’nın yerine Buse Asena ve Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Ahmet Varol hazır bulunurken, sanıklar aleyhindeki kararı Yargıç Meltem Dündar açıkladı.

Kararı açıklayan Yargıç Meltem Dündar, sanıkların 6 davadan yargılandıklarını belirtti.

Dündar, “Kundakçılık”, “Binalardaki eşyaları ateşe verme”, “Kasti hasar”, “Ağır bir suç işlemek niyeti ile yüzüne maske takmak”, “Mülke tecavüz” ve “Ağır bir suç işlemek kasti ile binaya kırarak girme” suçlarından Evren Baysal’ı 9 yıl hapse mahkûm etti.

Yargıç Meltem Dündar, “Kundakçılık”, “Binalardaki eşyaları ateşe verme”, “Kasti hasar”, “Mülke tecavüz” ve “Ağır bir suç işlemek kasti ile binaya kırarak girme” suçlarından Adem Bağlars’ı ise 7 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Mahkeme Bahçeciler’in azmettirdiğine bulgu yapmadı

Kararı açıklayan Meltem Dündar, Evren Baysal ve Adem Bağlars’ın yargılandığı davada kararı tadil edilmiş şekliyle okudu.

Dündar, dosyada yapılan tadilatta iddia makamının sanıkların Enver Bahçeciler tarafından azmettirildiği yönündeki iddialarına bulgu yapılmadığını açıkladı.

Dündar, Bahçecilerin bu davada yargılanmadığını, sanık olarak salonda bulunmadığını ve aleyhindeki ithamları duymadığını ifade ederek ismi geçen kişinin yargılanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Dündar: Suç profesyonel ve soğukkanlılıkla işlendi

Yargıç Meltem Dündar, olayı anımsatarak sanıkların Ömer Arhun’un işletmeciliğini yaptığı Özmerhan Finans isimli iş yerini kasten ve kanunsuz olarak yakmaya çalıştıklarını anlattı.

Dündar, davanın duruşmasında izlenen kamera kayıtlarında sanık Evren Baysal’ın görünür halde olduğunu ve suçu 30 saniye içinde profesyonel ve planlı bir şekilde soğukkanlılıkla işlediğine dikkati çekti.

Yargıç Meltem Dündar, Baysal’ın görüntülerde suçu Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden birinde işlediğini ve planlı yaptığı eylşemin ardından olay yerinden saklanmak maksadı ile sanık Adem Bağlars’ın evine sığındığını ifade etti.

“Kundaklama bir kentin bütününe zarar vermektir”

Kundaklama suçunun yasada ömür boyu hapislik öngördüğünü ifade eden Melten Dündar, işlenen suçlar arasında vahim suç olduğunu belirtti. Kundaklama suçlarının korku yarattığını ve kentin bütününe zarar veren bir suç olduğuna dikkati çeken Dündar, sanıkların pervasızca işledikleri suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bağlars yardım etti

Özmerhan Finans isimli iş yerinin yakılması ile ilgili yargılanan Adem Bağlars’ın olay yerinde fiilen bulunmadığına dikkati çeken Dündar, Bağlars’ın suçların işlenmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Yargıç Meltem Dündar, Adem Bağlars’ın önceki gün Opel Plaza isimli iş yerinin yakılması ile ilgili 7 yıl hapse mahkum edildiğini anımsatarak, Özmerhan Finans isimli iş yerinin yakılması ile ilgili aldığı 7 yıllık hapislik cezasını da birlikte çekeceğine dikkati çekti.