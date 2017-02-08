Kupa rüyasında dev eşleşmeler

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve birçok kulübün hedefini kupa olarak belirlediği Koopbank Kıbrıs Kupası 2. Eleme Turu’nda kuralar çekilirken birbirinden zorlu ve derbi eşleşmeler ortaya çıktı

DERBİLER VE ZORLU EŞLEŞMELER:

Kupada çekilen kurarlar sonucu Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı, Binatlı-Yalova, Yenicami-Cihangir ve Küçük Kaymaklı-Lefke gibi erken final niteliğinde eşleşmeler oluştu. Tek maç eliminasyon sistemine göre 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak 2. Tur’da ayrıca Mormenekşe-Gençler Birliği, Dumlupınar-Gençlik Gücü, Akova-GAÜ Çetinkaya ve Ozanköy-Baf Ülkü Yurdu çeyrek finalist olabilmek için karşı karşıya gelecek

SERTOĞLU: “DESTEK VERMEYENLER UTANSIN”:

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu kura çekimi öncesinde ülke gençliği, futbol ve gençliğe destek veren kurumlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sertoğlu, “Bu ülkede gençliğe kim destek verirse biz omuzlarımızda taşırız ayakta alkışlarız. Birileri yardım yaptı diye hiç kimse bu işi siyasete çekip siyaset yapmasın. Onlar da gelsin destek versin onları da alkışlayalım. Bu gençliğe bu kadar zamandır destek vermeyenler utansın.” dedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen ve ana sponsorluğunu Koopbank’ın yaptığı Kıbrıs Kupası’nda 2. Eleme Turu kura çekimi dün yapıldı ve eşleşmeler belli oldu.

Tur’da mücadele edecek 16 takımın temsilcilerinin de katılımıyla KTFF Ahmed Sami Topcan Salonu’nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda birbirinden zorlu ve derbi eşleşmeler ortaya çıktı.

Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı, Binatlı-Yalova, Yenicami-Cihangir ve Küçük Kaymaklı-Lefke gibi erken final olarak nitelendirilen eşleşmeler sonucu tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan 2. Tur karşılaşmalarının tümü 15 Şubat Çarşamba günü yapılacak ve turu geçecek olan takımlar adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Kupada çift maç eliminasyon sistemiyle oynanacak çeyrek final karşılaşmaları ise 15-29 Mart 2017 tarihlerinde olacak.

Sertoğlu: “Destek vermeyenler utansın”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu kura çekimi öncesinde ülke gençliği, futbol ve gençliğe destek veren kurumlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sertoğlu’nun açıklaması şu şekilde; “Bu ülkede gençliğe kim destek verirse biz omuzlarımızda taşırız. Özellikle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ayakta kalan çok ender kurumlardan biri olan kulüplerimiz ve onların da bağlı olduğu Futbol Federasyonu’na kim destek verirse ayakta alkışlarız. Buralara yapılan yardımlar hiçbir zaman boşa gitmez. Birileri yardım yaptı diye hiç kimse bu işi siyasete çekip siyaset yapmasın. Onlar da gelsin destek versin onları da alkışlayalım. Hangi siyasi parti olursa olsun, hangi siyasi parti mensubu isterse olsun bu konuda eleştiri yapan herkesi ben şiddetle kınarım. Bu gençliğe bu kadar zamandır destek vermeyenler utansın. Bu ülke gençliğini ayakta tutan futbol kulüpleridir. Futbolcu sayımız 15-16 binlere ulaştı. Nüfusumuza göre bu bir rekordur. Ülkede tüm kulüpler canla başla ülke gençliği için uğraşıyor. Köylerde bu kulüpler de olmasa, futbol olmasa ne olacaktı. Lütfen bu işleri siyasete çekmeyin. Futbola, gençliğe ve spora kim ne kadar çok destek verirse ülkeye o kadar iyilik yapmış olur. Biz de bu desteği veren herkesi ayakta alkışlarız. Bu bağlamda Kooperatif Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bu ülkenin en köklü kurumlarındandır. Kooperatif Merkez Bankası’na tüm yönetim kuruluna yine futbola ve gençliğe verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim.”

Koopbank Kıbrıs Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri ve program:

15 Şubat Çarşamba

Mormenekşe-Gençler Birliği

Dumlupınar-Gençlik Gücü

Küçük Kaymaklı-Lefke

Akova-GAÜ Çetinkaya

Ozanköy-Baf Ülkü Yurdu

Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı

Binatlı-Yalova

Yenicami-Cihangir