HABER KIBRIS

Kupada Eran ve Şimşek düdük çalacak

21/03/2018

Kupada Eran ve Şimşek düdük çalacak
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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçlarını Eran ve Şimşek yönetecek.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçlarında bugün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Yenicami – Mağusa Türk Gücü karşılaşmasını Serhan Şimşek, Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanacak olan Küçük Kaymaklı – Cihangir karşılaşmasını Kerem Eran yönetecek.

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K.Kaymaklı – Cihangir (Kerem Eran) 15.00

Atatürk Stadı: Yenicami – Mağusa TG (Serhan Şimşek) 18.30

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TAGS: Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası
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