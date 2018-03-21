Kupada Eran ve Şimşek düdük çalacak
21/03/2018
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçlarını Eran ve Şimşek yönetecek.
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçlarında bugün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Yenicami – Mağusa Türk Gücü karşılaşmasını Serhan Şimşek, Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanacak olan Küçük Kaymaklı – Cihangir karşılaşmasını Kerem Eran yönetecek.
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K.Kaymaklı – Cihangir (Kerem Eran) 15.00
Atatürk Stadı: Yenicami – Mağusa TG (Serhan Şimşek) 18.30