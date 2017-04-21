Kuralar çekildi! İşte Lyon'un rakibi...

Şampiyonlar ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi...

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Şampiyonlar ve UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından yarı final turunda eşleşmeler belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde iki İspanyol ekibi Real Madrid ile Atletico Madrid birbirine rakip olurken diğer maçta ise Monaco ile Juventus karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 2-3 Mayıs'ta, rövanşlar ise 9-10 Mayıs'ta oynanacak. Final maçına ise 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum ev sahipliği yapacak.

İLK MAÇ HOLLANDA'DA

UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş'ı eleyen Fransız ekibi Lyon, Hollanda temsilcisi Ajax ile eşleşti. İlk maç Hollanda'da oynanacak.

Diğer eşleşmede ise İspanyol Celta Vigo ile İngiliz Manchester United kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşma İspanya'da.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalin ilk maçları 4 Mayıs Perşembe akşamı, rövanş maçları da 11 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak.

Final ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanacak.