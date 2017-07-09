Küresel ısınmaya karşı yeni zirve

ALMANYA’nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Lider Zirvesi’nin ardından Macron bir basın toplantısı düzenledi. Macron, “12 Aralık’ta, Paris İklim Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinin ikinci yıldönümünde, küresel ısınma konusunda özellikle bu konunun mali boyutunun da ele alınacağı yeni önlemleri görüşmek üzere bir zirve düzenleyeceğim” dedi. Paris İklim Sözleşmesini ‘geri döndürülemez’ olarak tanımlayan Macron, “G20 Liderler Zirvesi sonunda yayınlanan kapanış bildirgesi de bu konuda bir geri adıma imkan vermiyor” diye konuştu.

Macron, 2015 yılı aralık ayında kabul edilen Paris İklim Sözleşmesi’nin değiştirilmesinin de gündemde olmadığını vurguladı. ABD’nin Paris İklim Sözleşmesi’nden çıktığını hatırlatan Macron, bununla birlikte G20’nin bütün üyelerinin bu sözleşmenin değişmeyeceği konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.