Kürtaj davasında yeni detaylar

Yasa dışı kürtaj davasının sanıklarından Dr. Verda Tunçbilek, yemin vermeden kendini savundu:

Devrim DEMİR-HAVADİS

Kamuoyunda “Kürtaj davası” olarak bilinen, Ada Hospital’da bazı hamileliklerin yasa dışı sonlandırılmasıyla ilgili 6 sanıklı davaya Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün de devam edildi.

Mehmet Ali Tunçbilek’in avukatı Serhan Çınar’ın son tanığının dinletilmesi sonrasında, duruşmada sanık Verda Tunçbilek, yeminli şahadet verip kendini savundu.

Tutuklu yargılanan Doktor Fahri Karagözlü, Doktor Rasiha Serdaroğlu, Doktor Mehmet Ali Tunçbilek, Doktor Verda Özkent Tunçbilek, ebe Ayşegül İşbilen ve emekli hemşire Taner Okburan dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Murat Soytaç ve Seran Bensen’in üye olarak yer aldığı heyete Girne Kaza Mahkemesi Başkanı Fatma Şenol başkanlık ediyor.

Çınar’ın son tanığı Mehmet Ali Tunçbilek’in bacanağı

Avukat Serhan Çınar, son tanığını dün dinletti. Dünkü duruşmada Verda Tunçbilek’in kardeşinin eşi H.Ö, tanık kürsüsünde, önce Serhan Çınar’ın ardından kıdemli savcı Erdinç Akyener’in sorularını yanıtladı.

Tanık H.Ö, bacanağı Mehmet Ali Tunçbilek’in arabasını polisten alarak eve getirdiğini, arabanın içindeki çantayı da A.D ile birlikte daha sonra polise götürdüklerini anlattı.

Verda Tunçbilek yeminsiz şahadet verdi

“Yasa dışı kürtaj” davasında tutuklu yargılanan Doktor Verda Tunçbilek ise dünkü duruşmada yeminsiz şahadet verdi.

Verda Tunçbilek, Ada Hospital Tüp Bebek Merkezi’nin sorumlusu olduğunu söyledi. Tunçbilek, kendi hastanesini açtıktan sonra Fahri Karagözlü’nün bilgisine güvendiği için Başhekim olarak hastanesinde görev alması yönünde teklifte bulunduğunu aktardı.

Tunçbilek, Karagözlü’nün Lefkoşa’daki muayenesini kapatmamak, Karagözlü’nün kendi hastaları için ameliyathane kullanımı üzerinden 1000 TL ücret vermesi yönünde de bir anlaşma yapıldığını aktaran Verda Tunçbilek, 3 yıl boyunca bu miktarın değişmediğini söyledi.

Verda Tunçbilek, hastaneye gelen riskli hamilelikleri Fahri Karagözlü’ye yönlendirdiğini, kendisinin bu tür ameliyatlara girmeyi tercih etmediğini belirtti. Tunçbilek, “Ben riskli hastaları Fahri beye yönlendirirdim. Çünkü ben erken tanı uzmanı eğilim. Doğrudan Fahri beye bilgi verirdim” dedi.

“10 Haftadan büyük engelli bebek ameliyatlarına dahi girmedim”

Verda Tunçbilek, babasını kaybettikten sonra 10 haftanın üzerinde hamilelere müdahale yapmamaya başladığını, bazen kadın doktor isteyen hastaları ise başka doktorlara yönlendirdiğini savundu. Tunçbilek, hastaneye gelen anomali hamilelikleri de Fahri Karagözlü’ye yönlendirdiğini savunarak, “Benim engelli bir kardeşim var. 10 haftalığın üzerinde engelli bebek ameliyatlarına da girmedim. Gebelik tahliyesi yapmadım, kimse de yaptığımı söyleyemez” dedi.

“Toplantılarımız her zaman yapılırdı”

Verda Tunçbilek, mahkemede tanıklık eden bir babanın şahadetine de değindi. Bu tanığın eski nişanlısının ameliyatından sonra Fahri Karagözlü’nün odasına getirip para bıraktığını ancak bu paranın ne kadar olduğunu, hangi operasyon için bu parayı verdiğini bilmediğini savundu. Ada Tüp Bebek Merkezi’nin ISO belgeli bir merkez olduğunu, hastanenin açıldığı günden itibaren de toplantılar yaptıklarını söyleyen Verda Tunçbilek, bu toplantılarda herkese söz hakkı verildiğini belirtti.

Son toplantıda da hasta mahrumiyeti üzerine konuşulduğunu aktaran Tunçbilek, hastanede bazı tüp bebek hastalarıyla ilgili konuşulmaya başlandığının, bu konuşmaların yapılmaması için uyarıda bulunduğunu ifade etti.

Tunçbilek: Gömülen bebeklerden haberim yok

Verda Tunçbilek, tıbbi atıklar konusunda ise kendisinin de tüp bebekten çıkan tıbbi atıkları çöp bidonlarına attırdıklarını, sadece bir tüp bebek annesinin ikizlerini kaybedince bunları ailenin gömmek istediği için aileye verdiklerini söyledi. Mahkemede tanık olarak dinlenen şoför A.D’nin, fetüsleri gömdüğünden haberi olmadığını savunan Tunçbilek, “kimse bana bunu söylemedi. Kimse bana hastanede gayri yasal işlem yapıldığını söylemedi” dedi. Verda Tunçbilek, aleyhine getirilen suçlamaları ilk günden beri kabul etmediğini, kimsenin hastanede gayri yasal bir işlem yapıldığını kendisine söylemediğini iddia ederek, ne hastanede ne de dışarıda böyle bir konuşma yapmadığını ileri sürdü. Tunçbilek, kimseye böyle bir suça iştigal etmediğini, yardımcı ve yataklık da bulunmadığını savundu.

İki tanık dinletildi

Verda Tunçbilek’in savunması ardından Tunçbilek’in avukatı Mustafa Şener, 2 tanık dinletti. İlk tanık Verda Tunçbilek’in eski hastası M.O. şahadet verdi. Tanık M.O., Verda Tunçbilek’e muayeneye gittiğinde hamile olduğunu öğrendiğini o dönem nişanlı olduğunu, ailesinin haberi olmadığı ve toplumsal baskı olacak endişesiyle, aldırmak istediğini anlattı.

M.O., “Verda hanım kararsız olduğumun farkındaydı. Beni düşünmem için geri gönderdi. En az 3 kere daha Verda hanımı ziyaret ettim. Aldırmaktan vazgeçtik, Verda hanıma teşekkür ettim” dedi.

“Ben babasız bir çocuk dünyaya getirdim”

Şener’in ikinci tanığı ise İ.Ö. isimli kadın oldu. Tanık İ.Ö. önce avukat Şener’in ardından savcılığın sorularını yanıtladı.

Tanık İ.Ö., 4 yıl önce evlilik dışı bir çocuk dünyaya getireceğini ve ailesinin bu durumdan haberleri olmadığını anlattı. Kontrol amaçlı, Verda Tunçbilek’e gittiğini ve kendisine sahip çıktığını ifade eden İ.Ö.,” Eşim beni dövüyordu, 7 aylık hamileyken aldatıldığımı öğrendim. Bana nikâh kıymamıştı ve evi terk ettim. Verda hanımı arayıp çocuğu istemediğimi söyledim, ama bana doğurmam için imkân sağladı. Ben babasız bir çocuk dünyaya getirdim ve oğlum şuan 4 yaşında” dedi.

5 Ocak’a ertelendi

Mahkeme başkanı Fatma Şenol, duruşmayı yeni tanıkları dinletmek üzere 5 Ocak 2017 saat 11.00’e erteleyerek oturumu kapadı.

Şenol, sanıkların ilgili tarihe kadar merkezi cezaevinde tutuklu beklemelerine emir verdi.