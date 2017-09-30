Kurtarıcıoğlu: Hedef 3 puan

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Tayfun Kurtarıcıoğlu, bugün Ozanköy ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmayla ilgili Havadis’e konuştu:

SAKAT VE CEZALILAR CAN SIKIYOR:

İlk haftada karşılaştıkları Doğan Türk Birliği maçından, önemli dersler çıkarttıklarına dikkat çeken teknik direktör Tayfun Kurtarıcıoğlu, “Ozanköy karşılaşması çok zorlu geçecek. Buna mukabil, sakatlıklar nedeniyle revire dönen takımımızdaki cezalı oyuncularımızın varlığı da, bizi bir hayli sıkıntıya düşürüyor. Ancak şartlar ne olursa olsun, 3 puan için sahaya çıkacağız” dedi

Coşkun KUTAY

K-PET Süper Lig’in ilk haftasında evlerinde ağırladıkları Doğan Türk Birliği ile 90.dakikada yedikleri gol ile 2-2 berabere kalan Merit Alsancak Yeşilova, bugün Ozanköy ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmayla ilgili hazırlıklarını, teknik direktör Tayfun Kurtarıcıoğlu’nun, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda dün yaptırdığı antrenman ile tamamladı. Tayfun Kurtarıcıoğlu çalışma sonrasında, Ozanköy ile yapacakları karşılaşmayla ilgili Havadis’e konuştu.

“Bir puan kazanmadık, iki puan kaybettik”

Sekiz sezon gibi uzun bir süreçten sonra, yapılan önemli transferlerle kalıcı olmak ve renk katmak düşüncesiyle çıktıkları Süper Lig’in daha ilk haftasında, Doğan Türk Birliği gibi deneyimli ve güçlü takımla karşı karşıya gelmelerine ve müsabakanın ikinci devresinin büyük bir kısmını; Lua Lua’nın sakatlanıp çıkmasına, Binya ve Cenker’in atılmaları ile de 9 kişi ile sürdürmelerine rağmen, yine de 90.dakikaya kadar karşılaşmayı 2-1 önde götürdüklerine dikkat çeken Tayfun Kurtarıcıoğlu,”90.dakikada yediğimiz beraberlik golü ile bir puan kazanmadık. İki puan kaybettik. Ancak yine de bu sonuçtan, kendi içimizde hesaplaşmalarımızı yaptığımız önemli dersler çıkarttık. Ayrıca, bazı futbolcularımızın gerekli antrenmanları yapamamış olmasından kaynaklanan, lige henüz tam olarak hazır olmadığımızı anladık.” ifadelerini kullandı.

“Yabancısız bir kadro ile sahaya çıkabiliriz”

“Ozanköy ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka, rakibimizin ilk haftada aldığı mağlubiyet nedeniyle zorlu geçecek. Ve Ozanköy kendi sahasında oynayacağı bu maça, mutlak kazanmak arzu ve hırsıyla çıkacak” diyerek sözlerini sürdüren Tayfun Kurtarıcıoğlu, “Buna mukabil, sakatlıklar nedeniyle revire dönen takımımızdaki cezalı oyuncularımızın varlığı, takım tertibi açısından bizi bir hayli sıkıntıya sokuyor. Ve hatta oynaması imkansız gibi gözüken Lua Lua’nın yanı sıra Adeleke’nin sakatlığı ile Binya’nın cezalı olması, belki de bizi, yabancı oyuncusuz bir kadro ile sahaya çıkmak zorunda bırakacak. Ancak, tüm bu eksiklere rağmen kadromuzu teşkil eden diğer futbolcularımızın kalite ve inançlarına olan güvenimiz tam. Bu nedenle, ne şartlar altında olursa olsun sahaya, üç puan almak hedefiyle çıkacağız “dedi.

“Moral ve motivasyonumuz yerinde”

Cenker ve Binya’nın cezalı, Adeleke, Lua Lua, Talat ve Memduh’un da sakat olduğunu belirten Tayfun Kurtarıcıoğlu, “Her şeye rağmen moral ve motivasyonumuz en üst seviyede” şeklinde konuştu.