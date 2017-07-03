Kurtulmuş: Türkiye Güvenlik ve Garantiler konusunda geri adım atmayacak

Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “Türk toplumu garanti altına alınmadan, Türkiye güvenlik ve garantiler konusunda geri adım atmayacaktır. Bu konudaki pozisyonunu değiştirmeyecektir. Haritalar ve toprak meselesi ise Türkiye’nin bu garantiler ve güvenlik konusundaki yaklaşımları çerçevesinde ele alınabilir. Burada Türkiye’nin bu tavrı, tarzı devam edecektir” dedi.

Çankaya Köşkü’nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklamalarda bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Kıbrıs konusuna da değindi.

Bakanlar Kurulu toplantısında çeşitli konuların ele alındığını, bunlardan birinin devam eden Kıbrıs müzakereleri olduğunu bildiren Kurtulmuş, Türkiye’nin Kıbrıs müzakereleri konusundaki tavrını açık ve net olarak ortaya koyduğunu; adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözümden yana olduklarını vurguladı.

Bunun için masada Kıbrıs müzakerelerinin başlangıcından itibaren hep olumlu hareket edildiğini ama adil ve kalıcı olmayan, kapsamlı şekilde bütün Ada halkını içermeyen barışın kurulamayacağının teyit edildiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları ifade etti:

“Son günlerde İsviçre’de 3,5 gün süren görüşmelerde belli bir noktaya gelindi. Müzakereler zaman zaman belli noktada tıkanıyor. Kilitlenen noktalar bulunuyor olmakla birlikte müzakereler olumlu bir şekilde cereyan ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin de katıldığı oturumlarda özellikle kilitlenen noktaların aşılmasına dönük bazı olumlu yaklaşımlar da ortaya konuluyor. Ancak Türkiye olarak bir kez daha şunu ifade etmek isteriz; bu konuda, güvenlik ve garantiler meselesinde, diğer meseleler çözülmeden, diğer meselelerde Türk toplumu garanti altına alınmadan, Türkiye güvenlik ve garantiler konusunda geri adım atmayacaktır. Bu konudaki pozisyonunu da değiştirmeyecektir.”

Haritalar ve toprak meselesinin de Türkiye’nin garantiler ve güvenlik konusundaki yaklaşımları çerçevesinde ele alınabileceğini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada Türkiye’nin bu tavrı, tarzı devam edecektir. Ayrıca zaman zaman Rum tarafının zamana oynayarak müzakereler sırasında yaymak istediği dolaşım özgürlükleri konusu; mal, hizmet, sermaye ve insan dolaşımı konusunda da Türkiye’nin olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu, dolaşım özgürlüklerinin de mutlaka tesis edilmesi gerektiğini gündeme getirdiğini hatırlatmak isterim. Türkiye, masada olumlu bir şekilde yaklaşımını sürdürüyor. Samimi olarak adil, kalıcı, kapsamlı bir barışın gerçekleşmesi için niyetlerini, gayretlerini ortaya koyuyor. Ümit ederiz ki sonuç alınabilir. Bu görüşmeler nihayetinde ilânihaye devam edecek görüşmeler değildir. Sonuçta yapıcı bir şekilde her iki taraf da masaya gelmeli ve sonuç alınmalıdır.”