Kusursuz kahveyi arayış; Nitelikli Kahvenin Doğuşu

Kahve giderek daha çok kişi için vazgeçilmez bir içecek halini aldı. Bize keyif vermesinden çok, enerji veren, bizi güne hazırlayan bir iksir gibi. Giderek çok daha fazla kişinin hayatında kahvenin özel bir yeri olmaya başladı. Şarap gibi ritüelleşen, biraz sanatsal bir havası olmaya başlayan kahvenin daha kalitelisini, daha özelini arayışımız da her geçen gün artış gösteriyor.



Günde 2 milyar bardak kahve...

Dünyada günde 2 milyar bardaktan fazla kahve içiliyor. Bunların %98'i olması gerektiği gibi ve tüketilmesi gerektiği kalitede değil. Kahveyi işlemede, kavurmada yapılan hatalar, yanlış demleme şekli gibi nedenler bu rakamın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu rakamı en aza indirmek için de çeşitli araştırmalar yapılıp kitaplar yazılıyor. Bloglar, sosyal ağlar sayesinde tecrübe paylaşımları ile bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Kısaca kusursuz kahve arayışı ile birlikte nitelikli kahve konsepti ortaya çıktı. Kahvenin tohumdan fincanımıza girişine kadar geçirdiği süreçlerin incelikle ele alınması sağlandı.



Nitelikli Kahve veya 3. dalga akımı...

En kaliteli çekirdeğin toplanma yöntemlerinden depolama ve kavuruculara ulaşmasına, kavrulduğu günden kahvenin nasıl demlendiği ve kavrulmasından ne kadar zaman sonra demlendiğine kadar geçirdiği sürece yani içerisinde bulunduğumuz döneme kısaca 3. dalga akımı, nitelikli kahve dönemi diyebiliriz. Peki bu döneme nasıl geldik? 1. dalga ve 2. dalga kahve akımlarında neler oldu? nasıl dönmelerden geçip bugüne geldik? Kıbrıs olarak bu dönemlerin tam olarak hangisini yaşıyoruz?



1. dalga akımı; Kahvenin bildiğimiz kahve gibi içilmesi ile başlayan bu dönemde kahvenin alınıp satılmaya başlanması, kahve tüketicilerinin kahveyi tüketmesi bu dönemi oluşturur. Henüz kahve için bir markalaşma veya nasıl hazırlandığı ile ilgili tüketicinin gösterdiği bir ilgi söz konusu değildir. Kahvehanelerde kahve içimi yine bu dönemde başlar. Kahvenin öğütülerek toz haline getirilmesi ise bu dönemin içerisinde gerçekleşir.

2. dalga akımı; Kahvenin markalaşması bu dönem içinde başlar. Nasıl daha iyi kahve sunarız, nasıl daha farklı oluruz bu dönemde sorgulanmaya başlar. Farklı kahve makineleri ile farklı çeşitlerde kahveler hayatımıza girmeye başlar. Hepimizin bildiği kahve zincirleri bu dönemin kahvecileridir.

3. dalga kahve akımı; Bu dönemde kahve markasından çok daha önemlisi kahvenin tadı, fincanlarımıza nasıl ve hangi yöntemle ulaştığıdır. Nitelikli kahveyi üretmek için nitelikli çekirdeklerin üretilmesi, farklı yörelere göre farklılık gösteren kendine has lezzetlerin ortaya çıkışı tam olarak bu akımı ifade eder. En iyi kahvenin arayışının sürdüğü bu akımda farklı demleme yöntemlerinin de ortaya çıkışını sağlar. Chemex, V60, Syphon gibi kahve demleme yöntemleri ile kahvenizin aromasında hiçbir dönüşüm yaşamadan gerçek kahve keyfine ulaşabilirsiniz.



Ülkemizin 3. dalga kahve akımı ile tanışması henüz çok yeni. Farklı bölgelerden farklı lezzetlerde kahve çekirdekleri sunabilen, kahvenizi siz ordayken özenle demleyerek size sunabilecek mekan sayısı henüz çok fazla değil. Tüketicilerin kaliteli kahve konusundaki bilgisi ve farkındalığı arttıkça bu alandaki ilerlememiz de hızlanacaktır.