Kutlu Evren Belediye başkan adayı olabilir iddiası

KıbrısPostası'nda yer alan habere göre, Ulusal Birlik Partisi girne Milletvekili eski İçişleri Bakanı Kutlu Evren'in girne Belediye Başkan Adayı olabileceği iddia edildi.

Habere göre, bu iddia siyasi kulislerde adeta bomba etkisi yaratırken, Evren'in adaylığı yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı.

Kutlu Evren, geçmişteki bir yerel seçimde de Girne Belediye Başkanlığı'na aday olmak istemişti ancak dönemin parti için dengeleri buna müsade etmemişti. .

Son genel seçimde Girne bölgesinin en yüksek oyunu alarak UBP'den Meclise milletvekili olarak seçilen Kutlu Evren, Girne'de partili ayırmaksızın hem iş çevrelerince hem de vatandaşlar arasında sevilen bir isim olarak biliniyor...