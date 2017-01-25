Kuveyt'te yedi kişi asılarak idam edildi

Kuveyt'te, aralarında bir kraliyet ailesi mensubunun da bulunduğu yedi kişi asılarak idam edildi.

Kuveyt'te biri kadın, yedi mahkûm asıldı. Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, cezası infaz edilen mahkûmlardan biri de iktidardaki El Sabah ailesinden Faysal Abdullah el Haber el Sabah. Söz konusu kraliyet ailesi mensubunun, yasa dışı silah bulundurma ve planlanmış cinayet suçlarından idam edildiği duyuruldu.

Asılan kişiler içinde iki Kuveytli, iki Mısırlı, bir Bangdaleşli, bir Filipinli ve bir Etiyopyalı olduğu açıklandı.

Uluslararası haber ajansları; söz konusu infazların, petrol zengini ülkede yaklaşık dört yıl sonra gerçekleştirilen ilk idamlar olduğuna dikkat çekti.