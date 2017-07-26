Kuzey Kıbrıs acı gerçeği bir kez daha ortaya çıktı

Kardemir Karabükspor’un, önceki gün Güney Kıbrıs ekibi Aris Limassol ile hiçbir mecburiyeti olmadan gayri resmi hazırlık maçında karşılaşması, ülkemiz futbolunu bir kez daha derinden üzdü, akıllara KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun sorusunu getirdi

Anavatan kabul edilen Türkiye’nin, Kıbrıs Türk Futbolu için bugüne kadar kılını kıpırdatmaması ve futbolumuzun acı gerçeği olan ambargo karşısında da Türkiye ile Rum takımlarının KKTC’yi hiç düşünmeden resmi organizasyon dışında bile buluşması, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun “ Ne Ama Biz Evrodoyuk!!!” lafını hatırlattı

Okan KARADEMİR - HAVADİS

Türkiye Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, önceki gün Güney Kıbrıs takımlarından Aris Limassol ile hazırlık maçında karşılaştı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Karabükspor, 2’nci hazırlık maçını Aris Limassol ile yaptı.

Slovenya’nın Toplice kentinde yer alan Beltinci Stadı’nda oynanan karşılaşmaya kırmızı mavililer 2-1 kazandı.

Ancak gayri resmi olan bu maç ülkemiz futbolu adına bir kez daha Kıbrıs Türk’üne derin üzüntü yaşattı.

Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ambargodan dolayı spor alanında uluslararası arenadan dışlanan, insanlık dışı muamele gören ve dünyadaki mültecilere dahi tanınan spor hakkının Kıbrıs Türk’üne tanınmaması konusu, her geçen gün sporumuzu tehdit etmeye ve içinden çıkılmaz bir hal almaya devam ediyor.

Anavatan kabul edilen Türkiye’nin dahi, Kıbrıs Türk Futbolu için bugüne kadar kılını kıpırdatmaması ve futbolumuzun acı gerçeği olan ambargo karşısında da Türkiye ile Rum takımlarının resmi organizasyon dışında bile buluşması KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun “Ne Ama Biz Evrodoyuk!!!” lafını akıllara getirdi.

Bugüne kadar ülke futbolumuzun Dünyadaki yerini alabilmesi adına gerek UEFA gerekse de FIFA nezdinde her türlü girişimleri yapan, ancak her defasında Rumların engellemelerine takılan KTFF’ye, Türkiye’den de bugüne kadar ne lobi desteği ne de manevi destek geldi.

Türkiye ekipleri bunca zaman, ülkemiz takımlarıyla FIFA ve UEFA’yı işaret ederek ne resmi ne de gayri resmi bir müsabakada buluşmaya varmazken yıllardır ne ülkesini, ne de bayrağını tanımadığı ifade edilen Güney Kıbrıs takımları ile ise gün geçmiyor ki bir futbol müsabakasında daha karşılaşmasın.

Karabükspor’un da Aris ile herhangi bir mecburiyeti olmadan oynamış olduğu bu gayri resmi hazırlık maçı Kıbrıs Türk Futbolu’nun, Türkiye gözünde hiç ama hiç önemi olmadığını yine gözler önüne serdi.