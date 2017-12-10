Kuzey Kıbrıs ODTÜ öğrencilerinden Naci Talat Vakfı’na anlamlı destek

Naci Talat Vakfı’nın “Kış geliyor üşümesinler!” sloganıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ODTÜ öğrencileri destek verdi.

ODTÜ öğrencilerinden İklim Çağlayan ve Shams Ul Zoha, çocukların kışlık ihtiyaçlarının karşılanması için düzenelen kampanyaya destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Yardım kampanyası ile ile ilgili Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Derya Atamer “Üniversite öğrencilerinin kampanyamıza destek vermeleri bizleri sevindirmiştir. Gençlerin ihtiyaçlı kişilere karşı duyarlı olmaları ve bu bilinç ile çalışmaları gurur verici. Kampanyamıza destek vermelerini büyük bir takdir ile karşılıyor, onlara teşekkür ediyoruz. Bağışçılarımızın desteği ve gelen yardımlar aracılığıyla pek çok ihiyaçlı çocuğa kışlık giyecek ve ayakkabı yardımında bulunduk, bulunmayada devam edeceğiz.” dedi.