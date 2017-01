Kuzey Kıbrıs Turkcell T70 kazandırmaya devam ediyor!

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “Yılbaşı Şenliği”nde 1 ay boyunca her gün 1000 veya üzerinde kontör yükleyen şanslı 100’üncü kişi Turkcell T70 akıllı telefon kazanmaya devam ediyor, her gün 1 abone yeni bir akıllı telefonun sahibi oluyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Yılbaşı Şenliği” kapsamında şanslı isimleri T70 akıllı telefon sahibi yapıyor. 1 ay boyunca her gün 1000 veya üzerinde kontör yükleyen şanslı 100’üncü kişi Turkcell T70 akıllı telefon kazanmaya devam ediyor. Ayrıca 1000 kontör ve üzeri yapılan her yüklemede, Kuzey Kıbrıs Turkcell yönüne geçerli 1000 kontör de tüm faturasız ses hattı kullanan Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine hediye ediliyor.

Kampanyanın başladığı tarihten itibaren Gökhan Afanyalı, Veysel Hacıoğulları, Murat Keloğlu, Tunahan Özgan, Nihat Can, Şifa Ulutaş, Mehmet Yılmaz, Ksenia Arbatova, Zara Gandcumyam ve Akıle Bolcanlı T70 kazanan isimler oldu.

“7’den 70’e herkesin akıllı telefonu” sloganıyla öne çıkan Turkcell T70’e kavuşan şanslı isimler, Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür ederek, yeni yılın tüm ülkeye ve insanlığa mutluluk getirmesini dilediler. Faturasız ses hattı kullanan tüm müşterilerin katılabileceği kampanya, 13 Ocak tarihine kadar devam edecek.

1000 kontöre 1000 kontör

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada “Yılbaşı Şenliği”ne katılmak için müşterilerin 1000 veya üzerinde kontör yüklemeleri yeterli oluyor. Ayrıca 1000 kontör ve üzerinde yapılan her yüklemede Kuzey Kıbrıs Turkcell yönüne geçerli 1000 kontör de Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından hediye ediliyor’’ denildi. Ayrıca 1000 kontör’e 1000 kontör hediye kampanyasının Yılbaşı Şenliği’nden sonra da devam edeceği belirtildi