Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın başarısı paylaşıldı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligleri’nde yıllardır ülkemizi başarıyla temsil eden, bu yıl Bosna’da yapılan Avrupa Basketbol Lig Kupası (Euro League Cup) grup elemelerinde ikincilik elde ederek ülkemizi gururlandıran Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürlüğü’ne başarılarını paylaşma ziyareti gerçekleştirdi.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yusuf Musioğlu, Genel Sekreter Asım Başaranel, Antrenör Hüseyin Dayı, takım oyuncuları Murat Göçer, Ahmet Akdeniz ve Osman Hamidan’dan oluşan heyet Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’e ziyarette bulundu.

Harun Maden: “Avrupa’da güçlü takımlarla mücadele ettik”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden takımın ziyaretinde gerçekleştirdiği konuşmasında tekerlekli sandalye basketbolunda yüreklerini ortaya koyarak mücadele eden sporcuların Türkiye’nin ardından Avrupa’nın Fransa, Avusturya, Polonya ve Bosna Hersek gibi önemli ülkelerinin güçlü takımlarıyla karşılaşmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Maden, engelleri yürekleri ile aşarak gönüllerde yer eden sporculara ve onlara destek olan tüm yöneticilere Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi adına en içten ve samimi duygularla teşekkür ettiklerini kaydetti. Harun Maden Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın elde ettiği başarılarla ülkemizin adını dünyaya duyurduğunu söyleyerek bunun yadırganamayacak bir başarı olduğunu belirtti.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yunus Musioğlu ise Kuzey Kıbrıs Turkcell’in takıma yıllardır verdiği desteğin önemine değindi. Musioğlu, takımın ayakta durması ve başarılarını daha da ileriye taşıması için desteğin çok önemli olduğunu belirtti. Musioğlu bu anlamda Kuzey Kıbrıs Turkcell’in maddi desteğinin yanında çalışanlarıyla manevi desteğinin de önemine dikkat çekti.

Ziyarette Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan ile Bosna’da takıma eşlik ederek kafile birlikte giden Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış da yer aldı.