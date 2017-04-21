Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı eğitimde 50 bin hedefine ulaşıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı'nda bugüne kadar 47 bin 292 öğrenci ve 775 yetişkin olmak üzere toplam 48 bin 67 kişiye eğitim verildi

Ülkemizde trafik kazalarının önlenmesi ve geleceğe bilinçli sürücüler yetiştirmek amacıyla Ekim 2010'da hayata geçirilen Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı, 50 bin hedefine doğru ilerliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı'nda bugüne kadar 47 bin 292 öğrenci ve 775 yetişkin olmak üzere toplam 48 bin 67 kişiye eğitim verildiği açıklandı.

2016-2017 döneminde 5 bin 208 öğrenci ve 34 yetişkine eğitim verilen adamızın tek Trafik Eğitim Parkı’nda, yeni projeler için de çalışmalar devam ediyor.

Farkındalık kazanıyorlar

Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim alan Alaniçi, 23 Nisan ve 9 Eylül İlkokulları’nın öğrencileri parktan hem bilgilenerek, hem de keyif alarak ayrıldılar.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı'nın eğitmenleri Nesil Garanti Özön, Meryem Kayral ve Vedia Gülkan Ateş verilen eğitimlerin önemine dikkat çekti. Öğrencilerin eğitimlere aktif katılım gösterdiğini belirten eğitmenler, “Trafik yol güvenliği anlamında farkındalığı yüksek ve duyarlı bir nesil yetişiyor” dedi.

Trafik Eğitim Parkı'nda bugüne kadar binlerce öğrenciye eğitim verdiklerini belirten eğitmenler "İnanıyoruz ki çocuklarımız buradan ayrıldıktan sonra ailelerini uyarıyor, onlara 'kemerinizi takınız', 'yaya geçidinde durunuz' gibi yönlendirmeler yapıyorlar. Kendileri de eğitimin ardından ön koltukta oturma mücadelesini bırakıp arka koltukta oturmayı kabul ediyorlar" şeklinde konuştu.

Neler söylediler?

Eğitime gelen okul öğretmenleri ise öğrencilerin aldığı eğitimle ilgili şunları söyledi:

Aydan Bilginer (9 Eylül İlkokulu)

“Küçük yaşlarda trafik eğitiminin alınması, bu eğitimlerin özellikle uygulamalı olması çabuk öğrenmelerini sağlıyor. Ayrıca eğitimlerin uygulamalı olması da çocuklara farklı bir deneyim yaşatıyor.

Mehtap İnceler (23 Nisan İlkokulu)

"Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı'nda verilen eğitimler öğrencilerimiz için büyük bir fırsattır. Hem teorik hem uygulamalı verilen eğitimin öğrencilere çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle uygulamalı eğitim bölümünde öğrencilerimizin hem yaya hem sürücü olabilmesi, soru-cevap tekniği ile bilgilerin tazelenmesi oldukça faydalı oluyor. Öğrencilerimiz eğitime zevkle geliyorlar. Öğretmen olduğumdan bu yana her yıl öğrencilerimle birlikte trafik eğitim parkına gelmekte ve tüm bunları gözlemlemekteyim."