Kuzey Kıbrıs Turkcell’den 14 Şubat’a çok özel bir kampanya

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 14 Şubat Sevgililer Günü kampanyasında, askinitazele.com web sitesi veya Facebook sayfasındaki uygulamadan düğün fotoğrafı ve mesajını paylaşan çiftler, Paris’te 3 gece 4 gün tatil fırsatını yakalayacak

Kampanya 8 Şubat- 14 Şubat tarihleri arasında yer alacak. Kazanan çift uygulamayı kullanarak #aşkınıtazele hashtag’i ile paylaşılan fotoğraflar içerisinden noter huzurunda yapılacak çekiliş ile belirlenecek

Kampanyaya katılmak isteyen kişi dilerse bir yakınının ya da anne babasının fotoğrafını da göndererek şansını deneyebilecek ve kazandığı takdirde bu özel tatili onlara hediye edebilecek

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne yönelik kampanyasında şanslı bir çifte Fransa’nın başkenti Paris’te çok özel tatil fırsatı sunuyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, askinitazele.com web sitesi veya resmi Facebook sayfası üzerinde bulunan uygulama ile düğün fotoğrafını ve mesajını paylaşan çiftler, Paris’te 3 gece 4 günlük ikinci balayı şansı yakalayacak.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi Facebook sayfasını beğenerek, buradaki veya askinitazele.com sayfası içerisindeki formu doldurduktan sonra mesajı ile fotoğrafını kişisel profilinde ‘herkese açık’ formatında #aşkınıtazele hashtag’i ile paylaşması gerekiyor.



14 Şubat’a kadar



Kampanya 8 Şubat tarihinde başlayacak 14 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Kazanan şanslı çift Paris tatiline gitme şansını yakalarken, bu hakkını 15 Mart- 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında kullanabilecek.

Bir şanslı çifte Paris’te aşkını tazeleme fırsatı sunacak tatile, tüm ulaşım ve konaklama giderlerinin yanı sıra tur gezilerinin de dahil olduğu açıklandı.



Nasıl seçilecek?

Şanslı çift, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi Facebook sayfasında #aşkınıtazele hashtag’i ile paylaşılan fotoğraflar içerisinden noter huzurunda yapılacak çekiliş ile belirlenecek.

Kişiler, diledikleri kadar mesaj ve fotoğrafı uygulamayı kullanarak paylaşması çekilişe katılma şansını artırabilecek. Yapılacak paylaşımların ‘herkese açık’ formatında görünebilir olması ve #aşkınıtazele hashtag’i ile yer alması gerekiyor.

Paylaşılan mesaj ve fotoğraflar ayrıca Lefkoşa’daki Başbakanlık Kavşağı ya da Sabri Orient Işıkları olarak bilinen “Güzel Kıbrıs Sokağı” ve Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak.

Kampanyaya katılmak isteyen kişi dilerse bir yakınının ya da anne babasının fotoğrafını da göndererek şansını deneyebilecek ve kazandığı takdirde bu özel tatili onlara hediye edebilecek.



