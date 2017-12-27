Kuzey Kıbrıs Turkcell’le “Teknoloji Seminerleri” Mağusa’da devam ediyor

Seminerde, öğrenciler teknoloji hakkında bilgiler edinirken aynı zamanda yeni teknolojileri deneyimleme fırsatına da sahip oldu.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde başlatılan “Teknoloji Seminerleri”nin ikinci döneminin ikincisi Gazimağusa’da yer alan Türk Maarif Koleji (TMK) ile Doğu Akdeniz Koleji’nde (DAK) gerçekleşti.

Seminerde, güvenli internet ve teknolojinin doğru kullanımı, teknolojinin yıllar içerisindeki ilerleyişi ve geldiği nokta öğrencilere anlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijitalleşen ve değişen hayatımıza teknolojinin etkisini okullara taşırken aynı zamanda öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirdi.

İnteraktif oyunlar ile desteklenen seminerde, öğrenciler, yeni teknolojileri deneyimleme fırsatına da sahip oldu.



Mağusa Türk Maarif Koleji ve Doğu Akdeniz Koleji’nde deneyim

2017-2018 eğitim öğretim dönemi için hazırlanan seminer 6’ncı sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal İletişim Uzmanı Ezgi Ayanoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan seminerde, Kuzey Kıbrıs Turkcell Teknik Operasyonlar Şebeke Teknolojileri Planlama Müdürü Muzaffer Meta tarafından öğrencilere teknolojinin gelişimi ve dijital değişim süreci anlatıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından 2017-2018 eğitim yılı içerisinde 35 ortaokulda verilecek “Teknoloji Seminerleri”nin içeriği “Teknoloji nedir?”, “Teknolojinin gelişim süreci”, “İnternetin güvenli kullanımı” gibi başlıklardan oluşuyor.

Öğrenciler seminer hakkında neler söylediler:

Derinsu Sarıyel

“Bence bizim teknolojiyi daha iyi kullanabilmemiz için çok faydalı seminerdi. Çünkü günümüzde teknoloji bayağı yaygınlaştı ve maalesef teknolojiyi iyi kullanan insanların yanında teknolojiyi kötü amaç için de kullanan insanlar var. Aynı zamanda bu seminerde geçmişteki ve gelecekteki teknoloji kullanımı ile ilgili de fikir sahibi olduk.”

Yağmur Tamel

“Bu seminer çok güzel ve yararlıydı. Bu seminerde teknolojinin tarihini gördük, oyunlar oynadık. Arkadaşlarımız VR gözlüğü denediler ve bizlere neler gördükleri anlattılar. Çok heyecanlı ve eğlenceliydi. Bence bu seminerler özellikle çocuklar için daha fazla yapılmalıdır. Bu seminerler sayesinde çocuklar bilmediği şeyleri öğrenebilir.”

Sıla Aktunç

“Çok güzel bilgiler öğrendik ve çok eğlendik. Bilgi güvenliğini öğrendik. Ben e-mail bilgilerini zaten annem ve babam dışında biri ile paylaşmıyordum ama bu seminer sayesinde bilmeyen arkadaşlarım da bilgilerini yabancılar ile paylaşmaması gerektiğini öğrenmiş oldu.”

Berfin Kaya

“Bu seminer benim gittiğim en güzel ve öğretici seminerdi. Bence teknolojinin güvenilirliği konusu seminerin en önemli noktasıydı. Bizler de bu konuda çok güzel bilgiler edindik. Teknolojinin gelişimi konusu da seminerde benim dikkatimi çeken konulardandı.”



