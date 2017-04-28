Kuzey Kıbrıs Turkcell’le Teknoloji Seminerleri başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde başlatılan “Teknoloji Seminerleri”nin ilki Demokrasi Ortaokulu’nda yapıldı. İnteraktif oyunlar ile desteklenen seminerde, öğrenciler, yeni teknolojileri deneyimleme fırsatına da sahip oldu. “Teknoloji Seminerleri”nin bu eğitim yılı içerisinde 5 ortaokulda yer alması hedefleniyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijital değişim süreci ve teknolojinin hayatımıza etkisini okullara taşıdı, öğrencileri bilgilendirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde başlatılan “Teknoloji Seminerleri”nin ilki Demokrasi Ortaokulu’nda yer aldı. Seminerde, güvenli internet ve teknolojinin doğru kullanımı öğrencilere anlatıldı.

İnteraktif oyunlar ile desteklenen seminerde, öğrenciler, yeni teknolojileri deneyimleme fırsatına da sahip oldu.

Demokrasi Ortaokulu’nda özel bir gün





Teknoloji seminerlerinin ilki Demokrasi Ortaokulu’nda yer aldı ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal İletişim Uzmanı Ezgi Ayanoğlu’nun sunumu ile başlayan seminerde, Kuzey Kıbrıs Turkcell Teknik Operasyonlar Şebeke Teknolojileri Planlama Müdürü Muzaffer Meta tarafından, öğrencilere teknolojinin gelişimi ve dijital değişim süreci anlatıldı.



Dünden bugüne teknoloji



Bu eğitim yılı içerisinde 5 ortaokulda yer alması hedeflenen “Teknoloji Seminerleri”nin ana başlıkları “Teknoloji nedir?”, “Teknolojinin gelişim süreci”, “İnternetin güvenli kullanımı” ndan oluştu.

Ayrıca seminerde, dünün ve bugünün teknolojileri karşılaştırılarak, telgraftan tablete, abaküsten hesap makinesine pek çok ilgi çekici örnek verildi.

Gelecekteki teknolojilere yönelik videoların gösterildiği seminerde, eğitim alanında teknolojinin faydaları ve kullanımı, bilgiye ulaşım ve güvenlik kuralları gibi başlıklar da irdelendi.

Öğrencilere, özellikle bilgiye erişim başlığında kişisel gelişim ve dil öğrenimi konusunda başarılı uygulamalar önerilirken bilgi güvenliği anlamında dikkat edilmesi gerekenler de anlatıldı.

Tüm öğrencilere teknolojinin dozunda kullanılması gerektiği tavsiye edildi. Sosyal hayatta vakit geçirmenin ve sevdikleriyle yüz yüze iletişim kurmanın önemi anlatıldı.

Seminer sonrasında öğrenciler Sanal Gerçeklik (VR - Virtual Reality) gözlüğüyle deneyim yaşadı, izlenimlerini paylaştı, bilgilenici ve keyifli saatler geçirdi.