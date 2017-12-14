Kuzey Kıbrıs Turkcell’le “Teknoloji Seminerleri” ikinci yılında

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından verilen “Teknoloji Seminerleri”nin 2017-2018 eğitim dönemindeki ikinci programının 35 ortaokulda yer alması hedefleniyor.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde dijital değişim süreci ve teknolojinin hayatımıza etkisini, internet güvenliğinden öğrencilerin nasıl korunması gerektiğine kadar okullara taşımayı amaçlayan “Teknoloji Seminerleri” ‘nin ikinci programı başlıyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından verilen “Teknoloji Seminerleri”nin 2017-2018 eğitim dönemindeki ikinci programının 35 ortaokulda yer alması hedefleniyor.

Teknoloji seminerleri yeni öğretim yılında adanın bir ucundan diğer ucuna Dipkarpaz, İskele, Gazimağusa, Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne bölgelerindeki ortaokullarda 6’ncı sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek.

Teknoloji Seminerleri’nin ilki Gazimağusa’da Çanakkale ve Canbulat Ortaokulları’nda gerçekleşecek.

Seminerde, güvenli internet ve teknolojinin doğru kullanımı öğrencilere anlatılacak.

İnteraktif oyunlar ile desteklenecek olan seminerde, öğrenciler, yeni teknolojileri deneyimleme fırsatına da sahip olacak.

Çanakkale ve Canbulat Ortaokulları’nda özel bir gün



Teknoloji seminerlerinin 2017-2018 eğitim, öğretim dönemindeki ikinci programı Çanakkale ve Canbulat Ortaokulları’nda yer alacak. 6’ncı sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek seminer, Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal İletişim Uzmanı Ezgi Ayanoğlu’nun açılış konuşması ile başlayarak, Teknik Operasyonlar Şebeke Teknolojileri Planlama Müdürü Muzaffer Meta tarafından verilecek seminerle devam edecek.



Dünden bugüne teknoloji



Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından 2017-2018 eğitim yılı içerisinde verilecek “Teknoloji Seminerleri”nin içeriği “Teknoloji nedir?”, “Teknolojinin gelişim süreci”, “İnternetin güvenli kullanımı” gibi başlıklardan oluşuyor.

Seminerde ayrıca dünün ve bugünün teknolojileri karşılaştırılarak, telgraftan tablete pek çok ilgi çekici konu da örneklerle anlatılıyor.

Seminer sonrasında da öğrencilerin Sanal Gerçeklik (VR - Virtual Reality) gözlüğüyle teknolojide yaşanan değişimi deneyimlemeleri hedefleniyor.