Kuzey Kıbrıs'a İhracatta düşüş var

KKTC’nin ithal ettiği ürünlerde 2016 yılında 2015 yılına göre OCAK-ARALIK döneminde sadece yüzde 1’lik bir artış olurken ihraç edilen ürünlerde Ocak-Aralık döneminde yüzde 11 oranında düşüş yaşandı.

2016 yılında ithalatın yüzde 30’unu kapsayan ve en çok ithal edilen ürünler sıra ile taşıt araçları, yakıt, ilaçlar konfeksiyon inşaat demiri, hayvan yemleri katkı maddeleri ve telefon cihazları oldu

İhraç edilen piliç eti 2016 yılında yüzde 49 düşerken ithal edilen piliç eti yüzde 50 arttı. İhraç edilen ürünler arasında meyve suyu meşrubat yüzde 171 artış gösterirken ithal edilen meyve suyu yüzde 42 düştü

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