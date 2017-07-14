Kuzey Kıbrıs'ta son 10 yılda 53 cinayet

Polis Genel Müdürlüğü’nünrakamlarına göre 2007 yılından beridir cinayetsiz tek yıl yok. 2007-2017 yılları arasında ülkede her yıl en az 1 cinayet gerçekleşiyor. En fazla cinayet ise 7 cinayet rakamı ile 2007 ve 2012 yıllarında işlendi

4 FAİLİ MEÇHUL CİNAYET:

Son on yılda işlenen 53 cinayetin 4 tanesinin faili halen daha bulunamadı. Öte yandan cinayetlerin 33 tanesinin ise davası mahkeme tarafından görüşülüp karara bağlandı. Yıllara görecinayet rakamları ise şöyle: 2007 yılı7, 2008 yılı4, 2009 yılı4, 2010 yılı5, 2011 yılı4, 2012 yılı7, 2013 yılı5, 2014 yılı6, 2015 yılı5, 2016yılı1, 2017 yılı Haziran ve Temmuz ayı itibarı ile 5.

KISKANÇLIK BAŞTA:

Uzman Klinik Psikolog Zühre Akmanlar, çağımızda suç nedenleri araştırıldığında suçluların yaşadığı toplumun ürünü olarak görüldüğünü belirtti. Akmanlar, cinayetin altında yatan en yaygın nedenleri ise şöyle sıralıyor: Kıskançlık, aşırı stres, ekonomik sorunlar, eşler arası anlaşmazlıklar, toplumun içinde bulunduğu belirsiz durum

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