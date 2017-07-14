Kuzey Kıbrıs'ta son 10 yılda 53 cinayet
KKTC’de son 10 yılda 53 cinayet yaşandı. 2017 yılında, “kadına şiddet” artarken, kadın cinayetleri de hızla işlenmeye devam etti. İçki sofralarındaki arkadaş kavgaları da can almaya devam ediyor
14/07/2017
Polis Genel Müdürlüğü’nünrakamlarına göre 2007 yılından beridir cinayetsiz tek yıl yok. 2007-2017 yılları arasında ülkede her yıl en az 1 cinayet gerçekleşiyor. En fazla cinayet ise 7 cinayet rakamı ile 2007 ve 2012 yıllarında işlendi
4 FAİLİ MEÇHUL CİNAYET:
Son on yılda işlenen 53 cinayetin 4 tanesinin faili halen daha bulunamadı. Öte yandan cinayetlerin 33 tanesinin ise davası mahkeme tarafından görüşülüp karara bağlandı. Yıllara görecinayet rakamları ise şöyle: 2007 yılı7, 2008 yılı4, 2009 yılı4, 2010 yılı5, 2011 yılı4, 2012 yılı7, 2013 yılı5, 2014 yılı6, 2015 yılı5, 2016yılı1, 2017 yılı Haziran ve Temmuz ayı itibarı ile 5.
KISKANÇLIK BAŞTA:
Uzman Klinik Psikolog Zühre Akmanlar, çağımızda suç nedenleri araştırıldığında suçluların yaşadığı toplumun ürünü olarak görüldüğünü belirtti. Akmanlar, cinayetin altında yatan en yaygın nedenleri ise şöyle sıralıyor: Kıskançlık, aşırı stres, ekonomik sorunlar, eşler arası anlaşmazlıklar, toplumun içinde bulunduğu belirsiz durum
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