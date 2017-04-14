Uluslararası Final Üniversitesi, Sağlık, Antalya Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’na katıldı. Üniversitenin fuarda yer alan standında başta Turizm ve Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümleri olmak üzere üniversite tanıtıldı. Üniversiteyi temsilen fuara katılan Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. A. Taner Erdoğan burada Kuzey Kıbrıs’ta Hazırlık Kampları ve Spor Turizmi başlıklı bir sunum gerçekleştirdi, çeşitli temaslarda bulundu. Erdoğan konferansta, yakın zamanda Uluslararası Final Üniversitesi bünyesinde kurulması için hazırlıkları süren, teknoloji cihazlarla donatılacak olan sporcu performans analizi laboratuvarı hakkında detaylı bilgi verdi.

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ STANDINA 450’DEN FAZLA ZİYARETÇİ KONUK OLDU

TC Dışişleri Bakanlığı çatısı altında, Ekonomi, Kültür ve Turizm, Kalkınma, Gençlik ve Spor ile Sağlık bakanlıkları tarafından desteklenen ve 6-9 Nisan’da Antalya’da gerçekleştirilen Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı (HESTOUREX)’da fuarda 150 ülkeden 4000’nin üzerinde kongre ve fuar katılımcısı yer aldı. Kongrenin ilk gününde Uluslararası Final Üniversitesi standına 450 den fazla ziyaretçi konuk oldu.

“Kuzey kıbrıs’ta spor turizmi”

Antalya'da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nda Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdür Dr. Taner Erdoğan "Kuzey Kıbrıs’ta Hazırlık Kampları ve Spor Turizmi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Yabancı katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği sunumda Uluslararası Final Üniversitesi'nin hazırlık kampları ve spor turizmi için geleceğe yönelik planları hakkında bilgi veren Erdoğan, Uluslararası Final Üniversitesi olarak hazırlık kampları ve spor turizmini geliştirmek için atılan adımlardan bahsetti. Erdoğan, yakın zamanda Uluslararası Final Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan son teknoloji cihazlarla donatılacak olan sporcu performans analizi laboratuvarı hakkında detaylı bilgi verdi. Kurulması planlanan laboratuvar, yurtiçi ve yurtdışından hazırlık kampı için gelecek sporcuların hem sezon hazırlıklarının yapılması hem de performans testlerinin gerçekleştirilerek antrenman programlarının düzenlenmesine olanak tanıyacak. Kuruluş çalışmaları devam eden Uluslararası Final Üniversitesi Sporcu Performans Analizi Laboratuvarı aynı zamanda KKTC spor turizmine katkıda bulunması öngörülüyor.

KOSOVA BİSİKLET FEDERASYONUYLA İŞBİRLİĞİ

Fuar süresince bir çok yurtdışı temsilcisiyle görüşme yapan Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. A. Taner Erdoğan, Kosova Bisiklet Federasyonu başkanı ve Kosova Spor Bilimleri Derneği başkanı Avni Nuha ile de bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrası Uluslararası Final Üniversitesi ile spor bilimleri ve eğitim alanında işbirliği zemini hazırlandı. Nuha, Mayıs ayında Kosova’da düzenlenecek olan Spor Bilimleri Kongresi’ne Uluslararası Final Üniversitesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. A Taner Erdoğan’ı davet etti.