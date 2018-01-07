HABER KIBRIS

Kuzey Kıbrıs'ta UFO Görüldü İddiası

Geçtiğimiz perşembe günü Gaziveren'de görülen UFO görüldüğü iddia edildiç

07/01/2018

Kuzey Kıbrıs'ta UFO Görüldü İddiası
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Kıbrıs Maşet'in haberine  göre, Afrodit Sahil Sitesi yakınlarında gökyüzünde beliren ve gayet net görülen nesne görenleri hayrete düşürdü. Gökyüzünde açık mavi renklerde görülen nesne görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar gökyüzündeki nesneyi UFO olarak tanımladı ve renginin mavi olmasının nedeninin de saçtığı ışık olduğunu iddia etti. Bilimsel bir açıklaması olmayan UFO'lar bilim dünyasını karıştırmaya devam ediyor. Ülkemizde de birkaç kez görüldüğü söylenen UFO'lar küçük heyecanlar yaratmaya devam ediyor.



TAGS: gaziveren, uzay aracı, ufo, kuzey kıbrıs
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