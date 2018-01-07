Kuzey Kıbrıs'ta UFO Görüldü İddiası

Kıbrıs Maşet'in haberine göre, Afrodit Sahil Sitesi yakınlarında gökyüzünde beliren ve gayet net görülen nesne görenleri hayrete düşürdü. Gökyüzünde açık mavi renklerde görülen nesne görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar gökyüzündeki nesneyi UFO olarak tanımladı ve renginin mavi olmasının nedeninin de saçtığı ışık olduğunu iddia etti. Bilimsel bir açıklaması olmayan UFO'lar bilim dünyasını karıştırmaya devam ediyor. Ülkemizde de birkaç kez görüldüğü söylenen UFO'lar küçük heyecanlar yaratmaya devam ediyor.

