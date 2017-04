Kuzey Kıbrıs’taki paketinizle 69 ülkede roaming yok!

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yurt dışı açılımlarına bir yenisi daha eklendi



Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, yurt içi tarifelerini yurt dışında da ek hiçbir işlem yapmadan günlük 15 TL karşılığında Kuzey Kıbrıs’taymış gibi kullanabilecek



Kuzey Kıbrıs Turkcell, yurt dışı iletişimine yönelik açılımlarına bir yenisini ekledi. “Transit Servisi” ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerinKuzey Kıbrıs’taki paketlerinde yer alan internet, dakika ve mesajlar, ek hiçbir işlem gerektirmeden yurt dışındaki 69 ülkede kullanılabilecek.

Transit Servisi, her yurt dışı seyahatinde, dakika, SMS veya internet kullanımı yapıldığı zaman ya da yurt dışında arama alındığında otomatik olarak devreye girecek. Herhangi bir kullanım yapılmadığı takdirde ise servis aktif hale gelmeyecek ve servis ücreti hatta yansımayacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, servisin devreye girmesi ile müşterinin hattına günlük 15 TL servis ücreti yansıyacağı, paket kapsamında sunulan dakika, SMS ve internet faydalarının yurt dışında da Kuzey Kıbrıs’taymış gibi kullanılacağı belirtildi.

Transit servisinden kimler yararlanabilir?

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, yurt içi tarifelerini yurt dışında da ek hiçbir işlem yapmadan günlük 15 TL karşılığında kullanılabilecek. Bu uygulama özelliği Bireysel ve Kurumsal Eko, Eko Ekstra, Gold Mini, Gold, Platinum, Midi, Maxi, Mega, Kamu 300, Kamu 500, PGM 300, PGM 500, life Midi, life Maxi, life Mega ve Bireysel Her Yöne 200, Her Yöne 400, Her Yöne 600, Her Yöne 800, Her Yöne 900, Her Yöne 1500 paket müşterileri için geçerli olacak.

“Transit servisinizin devreye girmesi ile paketiniz kapsamında sunulan dakikalar ile bulunduğunuz ülke yönüne, Türkiye ve KKTC yönüne arama yapabilirsiniz” denen açıklamada, tüm ülkelerden gelen aramaların da paket dakikalarından düşeceği anımsatıldı.

İnternet kullanımı yapıldığı zaman ise bu kullanımlar paket dahilindeki internet kotasından düşecek. Yine her yöne gönderilen SMS’ler paketteki SMS faydasından kullanılacak.

‘Servis her gün yenilenecek’



Kuzey Kıbrıs Turkcell, Transit Servisi ile paket faydalarının her gün KKTC saatine göre 23.59’a kadar geçerli olduğunu duyururken, servisin kullanımla birlikte her gün yenilendiğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, Transit Servisi kapsamında kalan faydalarını “TRANSIT KALAN” yazıp 6767’e SMS (kısa mesaj) göndererek öğrenebilecek. Servisi iptal etmek isteyenler ise “TRANSIT IPTAL” yazıp 6767’ye SMS göndererek bu işlemi yapabilecek.

Paketini iptal edenler, farklı bir yurt dışı paketi olmaması durumunda, yurt dışı tarifesi üzerinden ücretlendirilecek.

Transit servisinin geçerli olduğu güncel ülke listesi ve detaylı bilgi www.kktcell.com adresinden öğrenilebilecek.