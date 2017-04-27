Kuzey Kore gerçek silahlarla tatbikat yaptı

Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik karşılıklı adımlarla tırmanıyor. Kuzey Kore’nin gerçek silahlarla yaptığı tatbikat karşılığında ABD, Güney Kore’de Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin kurulumuna başlattı

Kuzey Kore, ordusunun kuruluşunun 85. yıldönümünü, ülkenin doğu kıyısında Wonsan kentinde gerçek silahların kullanıldığı bir tatbikatla kutladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada olağanüstü bir durum olmadığını bildirildi.

Bu arada, ABD donanmasına ait füze yüklü USS Michigan adlı denizaltının Güney Kore’ye ulaştığı kaydedildi.

USS Michigan’ın yakın zamanda bölgeye gelmesi beklenen USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubuna dahil olacağı vurgulandı.

Kuzey Kore Nükleer Programı Özel Temsilcisi Joseph Yun, Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşleri Özel Temsilcisi Kim Hong-kyun ve Japonya Dışişleri Bakanlığının Asya ve Okyanusya Bürosu Genel Direktörü Kenji Kanasugi’nin de Kuzey Kore ile ilgili gelişmeleri ele almak üzere Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir araya geldiği belirtildi.

Japonya ve ABD dün Batı Pasifik’te, Japonya’ya ait iki destroyer ve ABD’ye ait Carl Vinson uçak gemisinin katıldığı ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.

ABD, Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerine karşı birtakım askeri tedbirler almanın yanı sıra USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubunu da Kore açıklarına göndereceğini duyurmuştu.

Trump yönetimi, Kuzey Kore’ye karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu tekrar tekrar vurguluyor.

Kim Jong-un yönetimi ise dün ABD’nin Kore yarımadasında savaş başlatması durumunda Kuzey Kore’nin "ABD’yi yok edeceğini" duyurmuştu.

ABD Güney Kore’de savunma sistemini devreye koyuyor

ABD Kuzey Kore’nin gerçek silah ve mermiler kullanarak yaptığı tatbikata Güney Kore’den bir adımla karşılık verdi.

Güney Kore'de, ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin kurulumuna başlandı.

Yonhap'ın haberine göre, ABD'nin Güney Kore'nin güneydoğusunda yer alan bölgede THAAD sistemini kurmaya başladığı kaydedildi.

Yaklaşık 8 bin polisin, kurulumun yapılacağı bölgedeki yolları trafiğe kapattığı belirtildi.

Öte yandan, THAAD sisteminin kurulumunu protesto eden 200 kişilik bir grupla polis arasında gerilim yaşandı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Güney Kore ordusuyla iş birliği içinde kurulum sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının planladığı bildirildi.