Kuzey Kore Pekin'e uçuşlarını azalttı
Kuzey Kore ile Çin arasında sefer düzenleyen Koryo Havayolları, Pekin-Pyongyang uçuşları haftada 3'ten 2'ye düşürdü.
04/01/2018
Kuzey Kore ile Çin arasında sefer düzenleyen tek firma olan Koryo Havayollarının, iki ülke arasındaki uçuşları azalttığı bildirildi.
Kyodo'nun haberine göre, Koryo Havayollarından bir yetkili, Pyongyang-Pekin arasında haftada 3 olan uçuş sayısını 2'ye düşürdüklerini kaydetti.
Haftalık 2 uçuş programına şubat ayı sonuna devam edeceklerini belirten yetkili, aralık ayında askıya alınan Pyongyang ile Çin'in Şınyang kenti arasındaki uçuşların ise bu ay içinde tekrar başlayacağını ifade etti.
Pyongyang-Pekin rotasında uçan bir diğer şirket olan Çin Havayolları, talebin azlığını gerekçe göstererek kasım ayında seferleri askıya almıştı.