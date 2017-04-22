Kuzey Kore: Total savaşa hazırız

Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçiliği, Pyongyang'ın ABD'yle total savaşa hazır olduğunu belirtti.

Kore Halk Ordusu’nun 85. kuruluş yıldönümü nedeniyle Kuzey Kore’nin Moskova Büyükelçiliği’nde yapılan kutlama etkinliğinde konuşan büyükelçiliğinin askeri ataşesi, total savaşa hazır olduklarını açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre kutlama etkinliğinde konuşan askeri ataşe, “Eğer onlar (ABD) pervasızca bir provokasyonda bulunurlarsa, Kore devrimci güçleri yıkıcı darbe indirecek ve total savaşa total savaş, nükleer savaşa tarzımıza uygun nükleer saldırı ile yanıt verecek” ifadelerini kullandı