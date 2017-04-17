Kuzey Kore'den ABD'ye sahte füzelerle gözdağı

Kuzey Kore ordusu ABD ile askeri gerginliğin gölgesinde askeri geçit töreni düzenledi. Ancak törende görücüye çıkarılan füzeye ait görüntüler "sahte füze mi sergilendi" sorusunu gündeme getirdi.

Kuzey Kore’nin başkenti Pyonyang’da ülkenin kurucu lideri Kim Il Sung'un doğum günü kutlandı. Dev törende Kuzey Kore, uzun menzilli füzelerini sergiledi.

ABD'ye gözdağı olarak nitelendirilen askeri geçit ile ilgili çok konuşulacak iddiaya göre, bu törende sergilenen füzelerden bazıları sahte.

BBC muhabirinin törendeki gelişmeleri aktardığı görüntüler pek çok kişiyi harekete geçirdi.

Zira söz konusu görselde askeri geçit töreninde sergilenen bir füzenin şeklindeki hata gözlerden kaçamadı.

Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olan ucu yukarıya bakan roketin sahte olabileceği iddiası dış basında da geniş yer buldu.

"Ölümsüz lider" olarak tanımlanan Kim il Sung'un doğum günü Kuzey Kore'de her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Bu yılki tören ABD ile artan tansiyon nedeniyle basının yoğun ilgisini çekti.

Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmesene engel olmak için adım atan ABD, geçtiğimiz hafta bölgeye savaş gemilerini yollamıştı.

Kuzey Kore yönetimi ise ABD'nin bu adımına sert tepki göstermiş ve Kuzey Kore'nin "güçlü silahlarla" kendini savunacağını duyurmuştu.

Kuzey Kore'nin bu açıklamasına kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile cevap veren Trump, "Kuzey Kore bela arıyor. Eğer Çin bize yardım etmek isterse bu harika olur, aksi halde sorunu tek başımıza çözeriz" ifadeleriyle Çin ve Kuzey Kore'ye mesaj göndermişti.

İki ülke arasındaki gerginlik ile ilgili en son açıklama ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten geldi.

Pence, Asya turu kapsamında Güney Kore ile Kuzey'i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret etti.

Mike, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." dedi.