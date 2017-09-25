Kuzey Kore'den ABD'ye: Sizi vurma hakkımız var
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho "ABD'nin Hava sahamıza girmemiş olsalar bile ABD'nin stratejik bombardıman uçaklarını vurma hakkımız var" dedi.
25/09/2017
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho "ABD'nin Hava sahamıza girmemiş olsalar bile ABD'nin stratejik bombardıman uçaklarını vurma hakkımız var" dedi.
New York'ta basın toplantısı düzenleyen Ri "Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, liderliğimizin fazla hayatta kalamayacağını söylerek en sonunda ülkemize savaş ilan etmiş oldu" dedi.