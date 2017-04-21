Kuzey Kore'nin nükleer tesisinde 'voleybol oynanıyor'

Kuzey Kore'deki bir nükleer test alanına ait uydu fotoğrafları, tesiste voleybol oynandığını ortaya koymasıyla tartışma konusu oldu.

Pazar günü ticari bir uydu tarafından kaydedilen görüntüler, Pyongyang'ın 6. nükleer denemeyi gerçekleştireceğini açıkladığı günlerde elde edilmesi nedeniyle dikkat çekti.

Bir Kuzey Kore izleme projesi olan "38 North" tarafından yayımlanan voleybol fotoğrafları ile ilgili iki senaryo dile getiriliyor.

Buna göre, Pyongyang, ABD ile artan nükleer tansiyon sonrası ya nükleer denemeyi beklemeye aldı ya da tesisteki voleybol görüntüleri, aldatma amaçlı.

38 North isimli izleme projesinin internet sitesinde yer alan analizde, Pyongyang'dan emir gelmesi halinde, Punggye-ri nükleer tesisinin 6. denemeyi gerçekleştirme kabiliyetinde olduğu belirtiliyor.

Ülkenin nükleer programını yakından izleyen uzmanlar tesisteki son durumun belirsiz olduğunun altını çiziyor.

O uzmanlardan biri, "Tesisteki son durum, nükleer denemenin beklemeye alındığını gösteriyor. Görevlilerin boş zaman bulması buna işaret ediyor olmalı" görüşünü dile getirdi.

Aynı uzman, "Ya da Pyongyang, farklı bir taktikle, denemeyi en doğru politik zaman gelene dek dondurarak, bir aldatma oyunu sahneliyor" dedi.

Görüntüleri analiz eden uzmanlar, yer altı hattından taşıma yapıldığına işaret ettiği düşünülen araçlara rastlandığını belirtiyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un 105. doğum günü etkinliklerinde nükleer deneme emrini verebileceği iddia ediliyordu.

Pyongyang ile Washington arasındaki tansiyon son haftalarda artmış durumda. Kuzey Kore'den olası bir ABD saldırısına karşı, "nükleer saldırı ile yanıt vermeye hazırız" mesajı verilmişti.

ABD'den yapılan açıklamada ise, Kuzey Kore ile "stratejik sabır dönemi sonlandı" açıklaması gelmişti.