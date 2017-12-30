Kuzey Kore’ye petrol taşıyan gemiye el konuldu

Yonhap ajansı, 19 Ekim’de uluslararası sularda Pyongyang yönetimine ait bir gemiye 600 ton petrol ürünü naklettiği belirlenen “Lighthouse Winmore” gemisine Güney Koreli gümrük yetkilileri tarafından el konularak incelemeye alındığını duyurdu.

Güney Koreli yetkililerin, geminin petrol transferi ile ilgili elde ettikleri bilgileri ABD tarafı ile paylaştığı belirtildi.