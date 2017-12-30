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Kuzey Kore’ye petrol taşıyan gemiye el konuldu

Güney Kore’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararlarını ihlal ederek Kuzey Kore ile petrol ticareti yapan Hong Kong bandıralı gemiye el koyduğu bildirildi.

30/12/2017

Kuzey Kore’ye petrol taşıyan gemiye el konuldu
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Yonhap ajansı, 19 Ekim’de uluslararası sularda Pyongyang yönetimine ait bir gemiye 600 ton petrol ürünü naklettiği belirlenen “Lighthouse Winmore” gemisine Güney Koreli gümrük yetkilileri tarafından el konularak incelemeye alındığını duyurdu.

Güney Koreli yetkililerin, geminin petrol transferi ile ilgili elde ettikleri bilgileri ABD tarafı ile paylaştığı belirtildi.

 



TAGS: Güney Kore ,  BMGK, petrol
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