Kuzey Sahil, Beşparmaklar ve Karpaz’da ‘şiddetli yağış’ sınırına ulaşıldı

Meteoroloji Dairesi, dün öğleden sonra başlayan sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışın bu gün öğle saatlerine kadar etkili olacağını duyurarak, yetkilileri ve vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Dairesi, özellikle Kuzey Sahil, Beşparmaklar ve Karpaz bölgesinde “şiddetli yağış” sınırına ulaşıldığını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, “Dün öğleden sonra başlayan ve aralıklı olarak bugün öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış sonucunda düşen yağış miktarı yer yer, özellikle Kuzey Sahil ve Beşparmaklar ile Karpaz bölgesinde, ‘şiddetli yağış’ sınırına (76-100 mm) ulaştı. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.

Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Girne’de dün akşam su baskınları meydana geldiğini belirtti.

Erişmen, dün akşam geç saatlere kadar baskınların olduğu yerde olduğunu ifade ederek, saat 02.00 civarında buradan ayrıldığını ve o ana kadar kendilerine su baskınları konusunda ulaşan ihbar sayısının 93 olduğunu söyledi.

Girne’de, itfaiye, polis, sivil savunma ve Girne Belediyesi ekiplerin yer aldığı bir kriz masası oluşturulduğunu dile getiren Mustafa Erişmen, özel sektörün ve Sahil Güvenlik’in kendilerine dozer ve vidanjör desteği verdiğini de söyledi.

Araçların yollardan çekildiğini ifade eden Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, yaralanma konusunda herhangi bir ihbar almadıklarını da sözlerine ekledi.

Bu arada yağışlardan dolayı mağdur olanların 0548 811 55 04, 0533 834 29 73, 0548 847 38 17, 0548 830 28 23 numaralı telefonları arayabileceği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı, Girne şehir içinde, Girne Amerikan Üniversitesi ile Kervansaray Kavşağı arasındaki güzergahta yoğun su birikintisi olduğunu duyurdu.

Polis, salon araçların bu yolu değil, Çevre yolunun kullanılmasını isteyerek, diğer yollarda da su birikintisi olabileceğini belirtti, vatandaşlara “dikkatli araç kullanın” çağrısı yaptı.

Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri de bu sabah başkentteki dere yatıklarında inceleme yaptı…..Gözlemleriyle ilgili BRT’ye açıklama yapan Basri, dere yataklarında herhangi su taşkını sözkonusu olmadığını, herşeyin yolunda olduğunu söyledi.

Öte yandan, bu sabah yapılacağı açıklanan Küçükkaymaklı Şehitleri anma töreni elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileriki tarihe ertelendi.

Girne Belediyesi, bugün Girne’de yapılacak yeni yıl çocuk partisinin ve Karaoğlanoğlu’nda düzenlenecek yeni yıl etkinliğinin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.