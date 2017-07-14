Laboratuvar için 6 münhal açılması konusunda mutabakata varıldı

Sağlıkta örgütlü, Kamu-Sen, KTAMS ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı ile 1V. Derece Hemşirelik ve Ebelik Hizmetleri Sınıfından münhal için yetki talebine onay verilmesi ile Laboratuar için 6 münhal açılması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

3 Sendika, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaretleri ile ilgili yazılı ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, 12 yıldır laboratuvara kadrolu istihdam yapılmadığı, özellikle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde personel yetersizliğiyle ilgili sorunların yaşandığı vurgulanarak, toplantıda, bu yönde 3 ay önce yapılan yetki talebinin gündeme alındığı kaydedildi.

Emekli ve istifa nedeniyle boşalan hekim kadrolarının doldurulması yönünde istişarelerde bulunulduğu da bildirilen açıklamada, son yapılan hemşirelik sınavında istenilen sayıda hemşirenin sınavda başarılı olamadığı, hemşirelerin nöbetlerin dönebilmesi için ek mesaiye kalmak zorunda bırakılmadığı, ek mesailere ödenen para ile yeni bir çok istihdamın yapılabileceği ifade edildi.

Görüşmenin neticesinde; boş yüksek hemşire kadrolarının doldurulması, hastanelere dışarıdan hemşirelerin alınabilmesi için “IV.Derece Hemşirelik ve Ebelik Hizmetleri Sınıfından” münhal için yetki talebine onay verilmesi, laboratuvarda yaşanan personel yetersizliği nedeniyle “Tıbbi Kimyager – Biyolog – Biyokimyager – Mikrobiyolog ” kadrosuna 6 yeni münhal konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.