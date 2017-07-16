Laboratuvarda 'süper köpek' üretildi

Çinli bilim insanları, genetik olarak modifiye edilmiş bir köpeği klonladıklarını duyurdular. Süper köpekler daha güçlü, daha zeki veya daha hızlı olmak üzere modifiye edilebilecek.

Pekin merkezli Sino Gene Biyotek şirketi, klonlanan Long Long isimli köpeği kamuoyuna tanıttıktan sonra süper köpek iddiasını ortaya attı. Sino Genein açıklamasına göre Long Long türünün ilk örneği, çünkü kendisi genetiği modifiye edilmiş bir köpekten klonlandı.

Bilim adamları bu yöntemle süper köpekler yetiştirebileceklerini söylediler. Long Long isimli, ilk süper köpeği klonlayan bilim insanları, süper köpeklerin daha güçlü, daha zeki veya daha hızlı olmak üzere modifiye edilebileceklerini söylediler. China Plusa konuşan Guangzhou Biyolojik İlaç ve Sağlık Enstitüsünden araştırmacı Lai Liangxue, Bu büyük bir atılım. Güney Koreden sonra Çin, dünyada köpek odaklı klon teknolojisi açısından ikinci oldu. Bu teknoloji sayesinde köpeklerin bazı genlerini seçip daha güçlü hızlı ve akıllı köpekler yetiştirebiliriz dedi.