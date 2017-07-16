Lağım korkusu plajları vurdu

Girne bölgesinde Karaoğlanoğlu ile Alsancak kıyılarının en önemli plajları Escape Beach Club, Mare Monte, Camelot, Deniz Kızı ve Ada Otel lağım endişesi yüzünden yılın en sıcak günlerini neredeyse boş geçirdi.

2 HAFTA OLDU: Escape Beach Club, Mare Monte plajında lağım suyu görülmesinin üzerinden neredeyse iki hafta geçti. Plajlarda şu an ne koku ne de pislik izi var ancak korku kaldı. Plajlar yılın en sıcak günlerinde bile boş

“GÜVEN SARSILDI”: Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser: 2 Temmuz’da yaşananın açıktaki bir teknenin denize bıraktığı lağımın kıyıya vurması olduğunu düşünüyoruz. Bu halkın güvenini sarstı. Güven kaybolunca plajlar da boş kaldı

TAHLİL YAPILDI: Ataser: Adı geçen 5 plajdan da numune alındı, tahlil yapıldı. Deniz Kızı, Camelot ve Mare Monte Plajı’ndan alınan numuneler temiz çıktı. Escape Beach Club ve Ada Otel Plajı’ndan alınan numunelerin tahlil sonucu ise henüz çıkmadı

İŞLETMELER ZORDA: Havadis’e konuşan plaj işletmecileri yaşananlara isyan etti. İşletmeciler, halk sağlığına önem verdiklerini, bir kirliliğin söz konusu olması halinde kendilerinin plajları kapatacağını belirtirken, yaşananların hem kendilerini hem de halkı mağdur ettiğini savundu

Duygu ALAN

“Escape Beach Club ve Mare Monte Plajı’nda kanalizasyon suları tespit edildi” şeklinde geçtiğimiz hafta basında yer alan haberler, kamuoyunda ciddi yankı uyandırdı.

Denize kanalizasyon suyu karıştığı yönündeki iddialar, halkın bölgedeki plajlara karşı güvenini sarstı.

Yaz aylarında özellikle hafta sonu dolup taşan Escape Beach Club, Mare Monte, Camelot, Deniz Kızı ve Ada Otel Plajları’nda dün de beklenen doluluk oranına ulaşılamadı.

Söz konusu plajlarda şezlonglar büyük oranda boş kaldı.

Yetkililer iddiaları reddetti

Ada Otel Koordinatörü Salih Tunar, Ada Otel Plajı’nda katılım oranının diğer haftalara oranla bu hafta oldukça düşük olduğunu söyledi.

Havadis aracılığı ile halka çağrıda bulunan Tunar, Ada Otel Plajı’nın temiz olduğunu, halkın sağlığını tehdit edecek bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.

Tunar, “Escape Beach Club’da tekneler mola verdiğinden denizde bir miktar kirlilik oluşuyor, ancak Ada Otel Plajı’na tekneler yanaşmamaktadır, dolayısıyla bizim plajımızda da kirlilik yoktur” dedi.

Escape Beach Club sorumlusu Çetin Sezgin ise Escape Beach Club’da plajında kanalizasyon sularının tespit edildiğini yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Mayıs ve Haziran aylarında plajdan numune alınarak tetkik edildiğini ve kirlilik oranının “sıfır” çıktığını belirten Sezgin, “Plaj kirli olsaydı hizmete kapatırdık. Göz göre göre halkın sağlığı ile oynamazdık” diye konuştu.

Çetin Sezgin, “Bölgedeki en büyük ve popüler ve gerek yerli halkın gerekse turistin tercih ettiği plaj Escape Beach Club Plajı’dır. Maalesef bu durumu çekemeyenler, kötü reklam yapmaya çalışıyor” dedi.

3 plajdan alınan numune temiz çıktı

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, konuya ilişkin Havadis’e açıklamada bulunarak, Escape Beach Club ve Mare Monte Plajı’nda yoğunlukta olmak üzere Camelot, Deniz Kızı ve Ada Otel’in plajlarına karşı halkın güven duygusunun sarsıldığını kaydetti.

Ataser, söz konusu plajların doluluk oranlarını ciddi oranda olumsuz etkilediğini ifade etti.

Fırat Ataser, Escape Beach Club, Mare Monte Plajı’nın yanı sıra, Camelot, Deniz Kızı ve Ada Otel’in plajlarından da numune alınarak tahlile gönderildiğini açıkladı.

Ataser, Deniz Kızı, Camelot ve Mare Monte Plajı’ndan alınan numunelerin tetkiklerinin temiz çıktığını, Escape Beach Club ve Ada Otel Plajı’ndan alınan numunelerin tetkiklerinin neticesinin ise henüz çıkmadığını açıkladı.

Ataser, yaşanan olaydan sonra belediyenin halk sağlığını gözeterek, deniz zabıtası birimi oluşturduğunu ve deniz zabıtası ekiplerinin geçtiğimiz haftadan bu yana her gün denizde teknelerle gezerek denetim yaptıklarını kaydetti.

Ataser: Plajlar olumsuz etkilendi

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Escape Beach Club ve Mare Monte Plajı’nda geçtiğimiz hafta denizde kirlilik tespit edildiği yönündeki haberlerin üzerine halkın bölgedeki plajlara karşı güveninin sarsıldığını ve bölgedeki tüm plajların doluluk oranının diğer haftalara oranla düştüğünü kaydetti.

Ataser, “Escape Beach Club ve Mare Monte Plajı’nda yoğunlukta olmak üzere Camelot, Deniz Kızı ve Ada Otel’in plajlarına karşı halkın güven duygusu sarsıldı. Bu durum söz konusu plajların doluluk oranlarını ciddi oranda olumsuz etkiledi” dedi.

“Deniz Kızı, Camelot ve Mare Monte Plajı temiz”

Fırat Ataser, Escape Beach Club, Mare Monte Plajı’nın yanı sıra, Camelot, Deniz Kızı ve Ada Otel’in plajlarından da numune alınarak tahlile gönderildiğini açıkladı.

Ataser, Deniz Kızı, Camelot ve Mare Monte Plajı’ndan alınan numunelerin tetkiklerinin temiz çıktığını, Escape Beach Club ve Ada Otel Plajı’ndan alınan numunelerin tetkiklerinin neticesinin ise henüz çıkmadığını açıkladı.

“Deniz zabıtası oluşturduk”

Fırat Ataser, yaşanan kirliliğe turistik gezi düzenleyen teknelerin neden olduğundan şüphelenildiğine işaret ederek Alsancak Belediyesi’nin yetkisi olmadığı halde, halk sağlığını gözeterek kendi içerisinde bir ekip kurarak deniz zabıtası birimi oluşturduğunu ve her gün konu plajlarda bu ekip tarafından denizde denetim yapıldığını belirtti.

Ataser, “Deniz zabıtası ekibi teknelerle söz konusu plajlarda denizde denetim yapmaktadır. Amacımız akıntının ve kirliliğin nereden geldiğini tespit etmek ve kirliliğin nedeninin tespitinin yapılması halinde gerekli işlemi uygulamak” dedi.

Tunar: Halkın güveni sarsıldı ama Ada Otel Plajı temiz

Ada Otel Koordinatörü Salih Tunar, basında yer alan haberlerin kamuoyu üzerinde ciddi etki yarattığını belirterek, geçtiğimiz hafta gündeme gelen “Escape Beach Club ve Mare Monte Plajı’nda kanalizasyon suları tespit edildi” şeklindeki haberlerin kamuoyunda bölgedeki plajlara yönelik güvensizliğe neden olduğunu ifade etti.

Ada Otel Plajı’nda katılım oranının diğer haftalara oranla bu hafta oldukça düşük olduğunu söyleyen Tunar, Ada Otel Plajı’nda denizde kirlilik olmadığını belirtti.

Tunar, “Escape Beach Club’da tekneler mola verdiğinden denizde bir miktar kirlilik oluşuyor, ancak Ada Otel Plajı’na tekneler yanaşmamaktadır, dolayısıyla bizim plajımızda da kirlilik yoktur. Geçtiğimiz hafta basında yer alan ‘denizde kanalizasyon sızıntısı’ haberinin ardından tekrardan plajdan numune alındı ancak henüz neticelenmedi” diye konuştu.

Sezgin: Çekemeyenler, kötü reklam yapmaya çalışıyor

Escape Beach Club sorumlusu Çetin Sezgin, Escape Beach Club’da plajında kanalizasyon sularının tespit edildiğini yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Sezgin, Mayıs ve Haziran aylarında plajdan numune alınarak tetkik edildiğini ve kirlilik oranının “sıfır” çıktığını belirtti.

“Plaj kirli olsaydı hizmete kapatırdık. Göz göre göre halkın sağlığı ile oynamazdık” diyen Çetin Sezgin, şunları söyledi: “Bölgedeki en büyük ve popüler ve gerek yerli halkın gerekse turistin tercih ettiği plaj Escape Beach Club’dır. Maalesef bu durumu çekemeyenler, kötü reklam yapmaya çalışıyor. Alsancak Belediye Başkanı Sayın Fırat Ataser’in konu ile ilgili açıklaması da ne yazık ki bizi yaraladı.

Escape Beach Club’dan Mayıs ve Haziran aylarında numune alınarak tetkik edildi. Sonuçlara göre de kirlilik sıfırdı. Herhangi bir kirlilik yok. O gün yaşanan plaja demir atan teknelerden kaynaklanan geçici bir kirlilikti ve plajımız sirkülasyonlu olduğundan birkaç saatte o kirlilik temizlendi.

Ben, bizzat olayın yaşandığı gün birkaç saatliğine hizmet verilmeyeceği yönünde açıklama yaptım. Kirlilik temizlendi, öğleden sonra yeniden hizmet verdik. Kirlilik varsa vardır ve biz plaj kirli ise halkın sağlığını tehdit etmeyiz. Ancak bizim iyi niyetli bu davranışımız, bu açıklamamız, başkaları tarafından başka şekillerde yorumlandı. Escape Beach Club’a kanalizasyonunun karışması söz konusu bile değil. Bizim arıtmamız var ve arıtmadan çıkan su kullanılabilir kalitede olmasına rağmen ormana veriliyor. Bu teknelerin plajlara yanaşması hem zaman zaman geçici de olsa denizde kirliliğe, hem görüntü hem de ses kirliliğine neden olmaktadır. Bu teknelerin plajlara yanaşmaması için gereken önlem ilgili daire tarafından alınırsa bu sorun tekrarlanmaz. Turizm de baltalanmaz.”