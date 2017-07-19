Girne’deki Eziç Peanuts Restoran’ın bulunduğu kıyıya yayılan lağım suları, denize karıştı, ortaya çıkan manzara içler acısıydı.

Girne Belediyesi’ne ait pompalama istasyonun arıza yapmasıyla ortaya bu manzaranın çıktığını ileri süren Eziç Restoran Direktörü Mehmet Eziç, “Bu ilk değil, son bir haftadır günde 2-3 kez bu manzara görülüyor” diyerek isyan etti.

Fotoğraflar: Gülşah Özgüryay/ Sosyal Medya

Haber: Yenidüzen