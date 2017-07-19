HABER KIBRIS

Lağım suları, denize karıştı

Girne Belediyesi’ne ait pompa istasyonu arızalandı, lağım suları denize taştı, Girne kıyılarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı

19/07/2017

Lağım suları, denize karıştı
ads

Girne’deki Eziç Peanuts Restoran’ın bulunduğu kıyıya yayılan lağım suları, denize karıştı, ortaya çıkan manzara içler acısıydı.

Girne Belediyesi’ne ait pompalama istasyonun arıza yapmasıyla ortaya bu manzaranın çıktığını ileri süren Eziç Restoran Direktörü Mehmet Eziç, “Bu ilk değil, son bir haftadır günde 2-3 kez bu manzara görülüyor” diyerek isyan etti. 

Fotoğraflar: Gülşah Özgüryay/ Sosyal Medya 

Haber: Yenidüzen

 

 

 



TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems