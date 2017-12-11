Lamborghini’li Türk rahat durmuyor

Havadis Gazetesi'nden Devrim Demir'in haberine göre, Fiziki yapısı ve olayları ile gündemden düşmeyen Merkezi Cezaevinde hafta sonu hareketli saatler yaşandı.

Uyuşturucu suçundan yargılanmayı bekleyen Ekin Ersoy, rutin kontroller için koğuşlara giren gardiyanları görünce panik oldu ve elinde tuttuğunu saklamak isterken yakalandı.

Ele geçirilen maddenin uyuşturucu olup olmadığını tespit etmek için Narkotik ekipleri detektör köpeklerle cezaevine çağrıldı.

Ersoy’un saklamaya çalıştığı maddenin yarım gram bonzai olduğunun tespit edilmesi üzerine, aramalar genişletildi.

Polis ekipleri, gerçekleşen aramada Ekin Ersoy gibi uyuşturucu madde suçundan hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunan Ahmet Yüksel’in ve Ersoy’un tasarrufunda 2 adet cep telefonu ele geçirdi.

Yüksel’den yapılan sorgulamada söz konusu cep telefonunu Ekin Ersoy’dan aldığını itiraf etti.

Ersoy itiraf etti

Havadis’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgide, Ekin Ersoy’un sorgusunda söz konusu iki adet cep telefonunu yaklaşık 2 ay önce bir gardiyan tarafından kendisine getirttiğini itiraf etti.

Ekin Ersoy , tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile ilgili hiçbir şey konuşmadı.

İki aydır cep telefonu kullanıyorlardı

Ele geçirilen cep telefonlarının iki ay önce gardiyan tarafından tutuklu Ekin Ersoy’a temin edilmesi, akıllara iki soru getirdi. Mahkûm ve tutukluların cezaevinde hem uyuşturucu hem cep telefonu kullanması denetimsizlik mi? yoksa gardiyanlar mı göz yumuyor? sorusunu oluşturdu.

Koğuşlar arandı, 10 kişi sorgulandı

Narkotik ekipleri 9 Aralık tarihinde Merkezi Cezaevinde gün boyu arama ve soruşturma yaptı.

Bulunan uyuşturucu madde ve cep telefonları ile ilgili 10 kişi sorgulandı. Bazı koğuşlar didik didik arandı.

Polis her ihtimali değerlendiriyor

Sabah saatlerinde başlayan soruşturma gece geç saatlere kadar sürdü. Ersoy’un verdiği gardiyan isminin ardından, Narkotik ekipleri her ihtimali değerlendirerek soruşturmayı büyük bir titizlikle devam ettirdiği öğrenildi.