Telsim ana sponsorluğunuda gerceklestirilecek olan eko gün ile ilgili basın toplantısı The Pine View tesisinde yapıldı.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada, Eko Gün gibi etkinliklerin Kıbrıs kültürünün yaşatılmasına büyük katkı yaptığını söyledi.

Sennaroglu,Eko Gün etkinliğinin özelde buyukkonuk genelde ise kuzey kibrisin uluslararası alanda tanıtımına ciddi bir katkı ve ivme kazandırdığını belirttti.

Yiyecek içecek, elişi ve ekolojik-organik ürünlerin satışınin yapilacagi, zengin aktivitelerin yer alacağı Eko günün, “Lami Cimi yok hade Kıbrıs kültürüne sahip çıkmaya” sloganıyla gerçekleştirildiğini anlatan Sennaroğlu, etkinliğe tüm halkı davet etti.

Büyükkonuk Eko Turizm Derneği Başkanı Kıymet Alibey de, Kıbrıs Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak adına 2007 yılında 20 standla başlattıkları Eko Gün’ün şimdi 104 standa çıktığını söyledi.

Telsim kurumsal iletisim kidemli müdür yardimcisi nil zorlu atai de konuşmasında kadin emeginin taclandirildigi böyle bir etkinliğe altıncı kez destek olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Medipol Üniversitesi Kurucu Dekanı Hüseyin Atilla Dikbaş ise Türkiye’den büyük hayranlıkla izledikleri eko gun etkinliğine projeleriyle katkı koymaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

8 Ekimde gerçekleşecek Eko Gün kapsamında müzik ve dans gösterileri icra edilecek, çeşitli aktiviteler düzenlenecek, geleneksel, ekolojik, organik yiyecek içeceklerin ve yöresel el işlerinin satışı yapılacak.