Laptalı balıkçılar isyanda

Lapta balıkçı barınağında mendirek ve dalga kıran sorunu halen aşılmadı. Barınağa elektrik enerjisi de bağlanmadı. Balıkçılar barınaktaki sorunların çözümlenmesini beklerken mazot desteğinden de oldu

DALGAKIRAN İŞ GÖRMÜYOR: Lapta balıkçı barınağındaki dalgakıran işlevini yitirmiş durumda. Fırtınalı havalarda dalgalar barınaktaki teknelere kadar ulaşıyor. Teknelerin bağlandığı limana kum doluyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor, balıkçılar teknelerini limandan çıkarabilmek için ekstra güç harcıyor

MENDİREK YARIM ELEKTRİK YOK: Lapta balıkçı barınağına elektrik enerjisi halen bağlanmadı. Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği’ne ait barınakta mendirek de yarım kaldı. Balıkçılar, dalgakıranın elden geçirilmesini, yarım kalan mendireğin de 150 metre kadar uzatılmasını istiyor

Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği’ne üye balıkçılar, Lapta balıkçı barınağındaki sorunlarına halen bir çözüm üretilmemesinden şikayet etti.

Lapta’da balıkçılar, yetkililere çağrıda bulunarak barınaktaki mendirek, dalgakıran, elektrik sorunlarının çözümlenmesini istedi.

Lapta balıkçı barınağında mendirek ve dalgakıran yetersiz kalıyor, fırtınalı havalarda dalgalar, barınaktaki teknelere kadar ulaşıyor, balıkçı barınağı kum doluyor. Barınaktaki tekneler limandan güçlükle çıkarılıyor.