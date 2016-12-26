HABER KIBRIS

Laptaya 30 yıl sonra su gelince vatandaş çıldırdı

26/12/2016

Laptaya 30 yıl sonra su gelince vatandaş çıldırdı
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TAGS: lapta, su
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