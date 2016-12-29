Larnaka-Londra Seferini Yapan Uçak İçin Alman Savaş Uçakları Havalandı

Noel’den birkaç gün önce yaşanan bir olayda, Londra’ya gitmek üzere Larnaka’dan havalanan Blue Air havayollarına ait bir uçakta iletişim sorunu yaşandığı ve durum tespiti yapmaları için, Alman savaş uçaklarının havalandığı ifade edildi.

Kokpit ekibinin, Alman ve Belçika hava trafik kontrolörlerinin tekrarlayan çağrılarına yanıt vermemesi üzerine, Alman savaş uçaklarının uçuş tanımlaması yapmak üzere havalandıklarını yazan gazete, daha sonra uçağın uçuş planında belirtilen yerde olduğu ve onaylanmış uçuş planındaki verilere uyduğunun tanımlandığını kaydetti.

Herhangi bir tehlike söz konusu olmadığını ve sadece uçakta iletişim sorunu yaşandığını yazan gazete, ilgili direktiflerin akabinde, uçağın bir saat gecikmeyle Londra’nın Luton havalimanına indiğini ekledi.

RYNAİR BAF’TAN ATİNA’YA UÇMAKTAN VAZGEÇTİ

Rynair’in Baf-Atina uçuşlarını durdurduğu, öte yandan Tel Aviv’e uçacağı haber verildi.

Rynair’in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Baf’tan İsrail’e uçacağını açıkladığını yazan Politis gazetesi, Rynair’ın bu açıklamasından birkaç gün sonra ise, Mart ayı sonrası için Atina’ya bilet alan yolcularını, bu seferleri durduracağından dolayı gerekli değişiklikleri yapmaları konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Gazeteye göre, ilgili açıklamada, yolcuların başka destinasyonlara bilet alabilecekleri veya paralarını geri alabilecekleri ifade edilirken, şirketin Atina seferlerini durdurması konusunda ise somut sebepler ortaya koymadığını ekledi.



