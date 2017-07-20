Larnaka’da büyük yangın, 70 yaşındaki kadın tutuklandı!

Larnaka’nın Ora ve Vavatsinia köyleri arasında dün öğleden sonra çıkan büyük yangın bölge sakinlerini korkuttu.

Özel arazide üç kilometrekarelik bir ormanı, bir zeytin ağacı koridorunu ve bir tatil evini yakıp kavuran yangını, on yedi itfaiye aracı ve hava aracının söndürme uğraşlarının sonuç verdiği öğrenildi.

Yangınla bağlantılı olarak polisin, 70 yaşındaki bir kadını jeneratörünü çalıştırırken yangını başlatma şüphesiyle tutukladığı açıklandı.

Çeviri: Voice of the Island – İpek Dermuş

Kaynak: IN- CYPRUS